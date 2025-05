Sebastián Da Silva: los blancos de "camisita polo y pantalón pinzado" y el piercing de Matilde Antía

No puede con su condición. O no quiere poder. No sabe si donde pone el ojo pondrá la bala pero, por las dudas, dispara. Y en esta entrevista, el senador blanco Sebastián Da Silva apuntó contra los compañeros –y, haciendo una contorsión, contra él mismo- que pretenden recuperar Montevideo sin dejar atrás el estilo “camisita polo y pantalón pinzado”. En ese sentido, elogió a la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, de quien dijo, “tiene una postura más citadina”, “es hija de su tiempo” y, además, “tiene piercing”.

Embed - Sebastián Da Silva: “La derecha popular está a un centímetro de la izquierda del MPP”

-“Siempre en el camino, nunca en la posada”, es tu consigna pero ahora vas a tener que asentarte un poco en el Senado, ¿no?

-Sí y no, porque parte del trabajo que tenemos que hacer es salir un poco de la caja y ser receptor de cosas que están pasando. Y en el Palacio, si uno se enrosca, no necesariamente te llegan las noticias. Y es una preciosa forma de perder el tiempo. El trabajo parlamentario tiene por lo menos tres horas de pérdida de tiempo al día y yo tengo demasiadas cosas afuera, además.

-¿Cuál es tu balance del resultado de las elecciones departamentales?

-Muy bueno. Nosotros teníamos una expectativa muy elevada y las cumplimos casi todas. La expectativa era no tropezar con una piedra parecida, no tener una decepción como la que tuvimos en noviembre, salir de ese bajón, y lo logramos. Dentro de la salida del bajón hay temas muy interesantes o proyecciones muy interesantes. Pero yo te diría que la depresión post-noviembre pasó, no digo que ahora estemos con una euforia, pero estamos contentos. Hay confirmaciones, hay batacazos, hay mucha cosa que hace que... La discusión en Montevideo sigue y parece que va a seguir por muchos años, ¿no? Yo ya no sé qué decir.

- ¿Por qué no sabes qué decir? Vos tampoco das una mano. Martín Lema hizo campaña tratando de convencer a los frenteamplistas descontentos que lo votaran, y vos salís diciendo que son unos guampudos los que votan al Frente Amplio.

-Yo lo que digo es una gran verdad. Sobre todo en algunos estamentos de la ciudad, en donde si tienen sentido común, discernimiento, tendrían que haberle dado un mensaje en contra de lo que ha sido estos 35 años. ¿Sabes lo que pasa? A veces hay que ir con la verdad, la verdad a veces duele. Y esto no se trata solo de ganar una elección. A mí me embola el término batalla cultural, pero sí hay que dar la batalla de las ideas. No porque seas de izquierda sos el dueño de la verdad. Hay otra forma de hacer las cosas. Tenés que salir de tu burbuja, tenés que salir del Brecha, del comité, y ver que hay gente que no piensa igual que vos, que puede hacer las cosas mejor y más barata.

-¿Y cómo los sacás del comité?

-Bueno, los saco, entre muchas otras cosas, con temas de trazo grueso, porque cuando no se junte la basura ese votante va a decir “tenía razón el negro de mierda este”

-Pero en esta elección el frentista no se quiso “ensuciar” las manos votando a la Coalición Republicana. Los que se fueron del FA, se fueron a votar en blanco o anulado. Son el 3%. Esa fue la protesta.

-Todo tiene un proceso. Capaz que la elección del domingo fue el inicio de un proceso. Hay datos muy lindos como la votación de Matilde Antía (en el municipio CH) que la posiciona, si nosotros le ponemos fichas, si nosotros le ayudamos, como a ser una candidata montevideana, 100% montevideana. Hace mucho tiempo que el partido no tiene a alguien con esa vocación. Y a nosotros nos cuesta un horror.

-Recién arranca Martín Lema y ya le estás poniendo un candidato para que le dispute la interna.

-No, no, no. Ni Martín, ni Matilde, ni nadie tiene la propiedad de ninguna candidatura. Y hablo es desde el sentido común. Yo tengo muchas esperanzas, ¿por qué? Porque también el municipio CH es una preciosa vidriera para demostrar que las cosas se pueden hacer.

-Cuando le pregunté a un dirigente de tu partido por qué los blancos no avanzan en Montevideo, me dijo: “¿sabés qué pasa? Somos cada vez más lo que somos”. Es decir, los blancos son cada vez más blancos. En Montevideo no sirve de nada salir con El cordobés, con Arbolito...

-Justamente, Matilde tiene piercing, tiene una postura más citadina, es una gurisa, es hija de su tiempo. No es camisita polo y pantalón pinzado. ¿Entendés? Martín (Lema), Álvaro (Delgado), Javier (García), Sebastián (Da Silva), somos todos camisita polo y pantalón pinzado. No se visten como vos.

-Pero además del candidato, de la imagen del candidato, hay una batalla cultural que están perdiendo porque ustedes no están en el carnaval, no están en los sindicatos…

-Sí, pero a la izquierda se le gana por derecha. No se le gana por izquierda.

- ¿Cómo le ganás por derecha a la izquierda si a quien tenés que convencer está votando el Frente amplio? ¿radicalizándote?

- A ver, el gobierno de Luis (Lacalle Pou) es una preciosa demostración de haber ganado por derecha. ¿Por qué? Porque se hicieron muchas cosas de derecha que después no las van a poder cambiar. Entonces acá la batalla cultural es entre la verdad y la mentira.

-No, la campaña de la Lacalle Pou fue una campaña muy moderada, no fue una campaña derechizada.

-Yo te digo el gobierno, el gobierno.

-Y durante el gobierno se fue moderando más. Incluso dijo que le gusta que le digan “tibio”.

-El gobierno de Luis tiene trazos de Margaret Thatcher y de (Ronald) Reagan. Cuando dentro de las primeras medidas vos vas de frente contra los sindicatos, prohibiéndole las ocupaciones y los piquetes… es lo mismo que hizo Thatcher o lo que hizo Reagan. Entonces, la obra de un gobierno de centro-derecha como fue el gobierno de Luis, es lo suficientemente tangible y sólida como para que nosotros, a partir de ahí, demos esa batalla cultural. ¿Por qué? En primer lugar porque van a quedar expuestas las mentiras de los que dicen que el gobierno fracasó. El 90% de las cosas que hicimos nosotros no las van a cambiar. Hay un cambio y no hay nadie que lo resista, no lo resiste el Frente Amplio, que si bien gana Montevideo, tiene en sí mismo una crítica grande, han votado con vergüenza. Entonces la elección en Montevideo es un precioso inicio de esa madre de todas las batallas, que es la batalla cultural. Podemos decir, “señores, hay blancos del siglo XXI, hay blancos tradicionales, y después hay gente que va por el mundo siendo de sensibilidad izquierda, pero que ve con buenos ojos muchas de las cosas que nosotros hacemos”. A mí me gusta mucho la derecha popular, que al lado de la izquierda del MPP es un centímetro. ¿Quién es la derecha popular? El que va por ahí, por la rambla, manejando un camioncito Jac.

A mí me dicen “vos, loco, tenés razón con cómo trataban a los malandros, tenés razón en quejarte de los sindicalistas, tenés razón en valorar la condición del laburante”, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es cuando vos los enfrentás acomplejado. El problema es el complejo. Y hay que sacarse ese complejo.

-Vos sos lo más parecido que hay en Uruguay a un político mediático, ¿no? Vas a todas…

-A todas, no. A mí no me vas a ver hablar de educación, de salud pública, de la fiscalía o de la Justicia. El problema es la agenda. La agenda está lo suficientemente pauperizada como para que yo pueda entrar a jugar.

-Eso de aparecer constantemente en los medios, ¿lo hacés por un tema de personalidad solamente o porque crees que paga electoralmente?

-No puedo estar perdiendo el tiempo pasando por la vida sin dejar mi huella. Yo me propuse muchas cosas y ahora una de las cosas que me he propuesto es encabezar esa batalla cultural. Y eso se hace mucho afuera de la caja. Porque mirá que la política cansa y no interesa. Terminó la etapa electoral, dejamos de ser noticia y el político pasa a ser la última escoria de la sociedad, sea de izquierda, de centro, de arriba o de abajo

No tengo cómo celebrarlo (el triunfo de los Caram en Artigas) y tampoco me voy… en algún momento tenés que decir, ¿por algo la gente los votó”. Y a diferencia de lo que pasa acá en Montevideo, no es que la gente sea toda descerebrada, limada por la caña blanca. No tengo cómo celebrarlo (el triunfo de los Caram en Artigas) y tampoco me voy… en algún momento tenés que decir, ¿por algo la gente los votó”. Y a diferencia de lo que pasa acá en Montevideo, no es que la gente sea toda descerebrada, limada por la caña blanca.

-¿La Coalición Republicana no se tendría que haber configurado en Río Negro y Lavalleja, por ejemplo? En Salto se juntaron los blancos y colorados y ganaron

-Las cosas bien hechas en Salto y las cosas mal hechas en Río Negro. Y el manual de lo que no se debe hacer en política en Lavalleja.

A mí me gusta mucho la derecha popular, que al lado de la izquierda del MPP es un centímetro. ¿Quién es la derecha popular? ¿El que va por ahí, por la rambla, manejando un camioncito Jac? A mí me gusta mucho la derecha popular, que al lado de la izquierda del MPP es un centímetro. ¿Quién es la derecha popular? ¿El que va por ahí, por la rambla, manejando un camioncito Jac?

Lavalleja es una sociedad recontra conservadora. En Lavalleja Mario García destruyó el manual de ciencia política, hizo todo lo que no se debe hacer. Y así le fue. ¿Por qué? Bueno, porque todo el proceso electoral fue House of cards. Sin avisar a nadie se junta con su archienemiga Adriana Peña. Después no habilita a otras candidaturas. Subestima a los blancos. Vos me decís, ¿(perdió)porque no se hizo la Coalición Republicana como Río Negro? No, es porque se hizo todo mal. Esa subestimación a la gente fue lo que lo llevó a cometer todo tipo de errores y horrores

-Como blanco que suele usar la frase de Saravia “dignidad arriba, regocijo abajo” ¿te pone contento que haya ganado el clan Caram en Artigas con las condenas de corrupción que tiene arriba?

-Hice todo para que no ganara. Le pusimos flor de Candidato, Mateo Ayala... Pero cuando las urnas hablan... ya está.

-¿Pero lo celebrás?

-No tengo cómo celebrarlo y tampoco me voy… en algún momento tenés que decir "por algo la gente los votó”. Y a diferencia de lo que pasa acá en Montevideo, no es que la gente sea toda descerebrada, limada por la caña blanca.

-¿En Montevideo son guampudos pero en Artigas no son corruptos?

-Pero tenés que ir a Artigas para ver las razones por las cuales Valentina dos Santos tuvo la votación que tuvo.

-¿Cuáles son las razones?

-Bueno, serán razones de hiperrecontracercanía, de admiración popular, no sé, yo no estoy de acuerdo, pero, ¿qué querés que haga? En Montevideo la gente le eligió a Mario Bergara, la mayor de la suerte. Lo mismo pasa con Orsi. Pero no por eso yo voy a guardar mi opinión sobre él o sobre la calidad de este Frente Amplio que es uno de los más livianitos de la historia y que se va a tener que enfrentar a un dilema muy doloroso que son las sucesiones. Este es un Frente Amplio hegemónico del MPP, atrás de Mujica hay una aluvión, en donde hay de todo un poco. Bueno, lamentablemente se enfrenta a una sucesión brava. El Frente Amplio empieza un proceso de sucesión del mujiquismo muy complicado. Mirá que yo conocí, los ismos del wilsonismo, Por la patria se comía los nenes crudos y después quedó reducido en nada. O sea, cuando vos tenés ese crecimiento aluvional, después hay que dominar ese monstruo. El MPP es una multinacional de recaudación. ¿Quién lo domina? Yo quiero ver qué pasa, porque el lado oscuro siempre aparece, el MPP es un bicho tan grande... Le pasó al seregnismo, al wilsonismo y a la lista 15, ¿por qué va a ser distinto?

-De lo que viste del gobierno del Frente Amplio hasta ahora, ¿qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más te tranquiliza?

-Lo que más me tranquiliza es que mintieron toda la campaña electoral y van a hacer poquita cosa. En realidad no van a cambiar mucho, como era obvio. Y lo que más me preocupa es que los temas siguen pasando y el tema de la seguridad y el tema de la gente en situación de calle, que son temas realmente de convivencia cotidiana, no lo han solucionado. Al Frente le gusta ganar, es una forma de vida, les encanta el Estado, para vivir del Estado.

-Decís que el Frente Amplio mintió mucho durante la campaña, anunciando cosas que no están haciendo, pero vos también mentiste con el discurso asusta viejas, diciendo que se venían los zurdos.

-Yo no miento. Yo lo que dije es que el Frente Amplio está dominado por el MPP y el Partido Comunista. ¿Dónde está la mentira? Yo no digo, “viene los trotskistas”. Yo digo que este es el peor Frente Amplio de la historia.

-Vos decís que sos el menos profesional de los políticos. El que también dice algo parecido es Gustavo Salle…

-Salle está calladito. Se le gastaron las pilas del megáfono. El sistema te mata ahí adentro (en el Palacio Legislativo), te mata. El llegó con los megáfonos y los videos de Facebook y después el sistema te va matando. ¿Vas a andar con un megáfono cuando vienen al Palacio, no sé, las madres del Cerro preocupadas por la droga?, ¿les vas a andar con un video de Facebook? El sistema mismo te encarpeta; lo encarpetó a Mujica, ¿no lo va a encarpetar a Salle?