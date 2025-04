Sebastián da Silva: "Dejemos de hablar de 'bombas' y Ferraris, hablemos de lo que realmente importa"

PENADÉS "Tengo vergüenza propia por no haber visto eso": Sebastián da Silva tras publicación de nuevo libro sobre Penadés

Además, recordó que durante el gobierno del Partido Nacional, se aprobó la legislación que extendió la legítima defensa no solo a la vivienda, sino también a las instalaciones de trabajo en zonas rurales, como los galpones.

Da Silva también respondió a la crítica sobre si la solución pasa por armar a la población o si el Estado debe tomar un rol más activo en garantizar la seguridad en el campo. El senador reiteró que la Dirección de Seguridad Rural implementada durante la administración de Luis Lacalle Pou ha tenido buenos resultados, como la reducción de abigeato y otros delitos en el medio rural. Sin embargo, también advirtió que las circunstancias han cambiado y, frente a una creciente inseguridad, es necesario un marco legal que permita a los ciudadanos estar armados en sus establecimientos.

"Lo que proponemos no es que la gente se arme sin control, sino que tengan la posibilidad de regularizar sus armas para poder defenderse si la situación lo requiere", agregó Da Silva.

Falero rechazó las acusaciones de Caggiani

En medio del cruce de declaraciones sobre la situación fiscal heredada por el gobierno de Yamandú Orsi, el exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, salió al cruce del senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, quien había hablado de “bombas” dejadas por el anterior gobierno, y dijo que "no se puede permitir que un senador diga eso sin pruebas".

“Si algo no ha dejado nuestro gobierno es ninguna bomba, por el contrario, ha dejado un país absolutamente diferente a lo que recibimos”, afirmó Falero en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Falero calificó de “relato falso” las acusaciones del actual gobierno y aseguró que durante la gestión de Luis Lacalle Pou se enfrentaron con responsabilidad situaciones heredadas de la administración frenteamplista, como los contratos del Ferrocarril Central y UPM, que consideró “carentes de herramientas de ejecución adecuadas”.

Falero fue contundente al rechazar el uso de términos como “bomba” o “cráter” por parte del senador Daniel Caggiani.

“No se puede permitir que un senador diga eso sin pruebas. No es serio. Es una metáfora sin sustento. A mí me enorgullece lo que hicimos”, sostuvo.

Además, pidió a los actuales gobernantes asumir responsabilidades. “Están en el gobierno, no pueden seguir con el chip de oposición. Ahora hay que gestionar, no buscar excusas”, sentenció.

En el plano político, Falero se refirió a la necesidad de consolidar la Coalición Republicana, especialmente de cara a las elecciones de 2030

“Si queremos mantener la coalición, deberíamos llegar con acuerdos en todos los departamentos. Ya se está dando de hecho en algunos lugares como San José”, señaló.

También defendió su decisión de acompañar a la actual jefa del departamento maragato, Ana Bentaberri, como suplente en la candidatura a la Intendencia de San José.

“Creo en los equipos. Ella me acompañó diez años, ahora me toca a mí devolverle ese respaldo”, dijo.