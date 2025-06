Uruguay evalúa emitir bonos en francos suizos por primera vez como parte de su estrategia de diversificación

image.png Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas

Kamil había explicado, en esa misma entrevista, que la intención del equipo económico no solo es diversificar monedas, sino también ampliar la base de inversores, especialmente hacia segmentos menos sensibles a los vaivenes globales y con mayor afinidad hacia países con buenos fundamentos macroeconómicos.

Aunque la posible emisión aún dependerá de las condiciones del mercado, el llamado a inversores marca un paso hacia esa dirección. De concretarse, los bonos estarían calificados como grado inversor: Baa1 por Moody’s y BBB+ por S&P, en línea con la calificación soberana actual del país.

La UGD había proyectado que las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.902 millones este año. Según el reporte oficial, esa cifra contempla amortizaciones de bonos y préstamos por US$ 2.251 millones, pagos de intereses por US$ 2.118 millones, un déficit primario estimado en US$ 274 millones y una acumulación de activos financieros por US$ 259 millones.