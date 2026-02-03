Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 3 de febrero

Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 3 de febrero una jornada de mucho calor en gran parte del país, con temperaturas máximas elevadas , cielo entre claro y nuboso y vientos con rachas de hasta 50 km/h . En el este del territorio se mantiene, además, la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

En la capital y su área de influencia, la jornada comenzó con cielo claro y algo nuboso , con una temperatura mínima de 20 °C . El viento sopló del sector norte a velocidades de entre 10 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h , rotando luego al oeste con menor intensidad.

Durante la tarde y la noche , el cielo se presentará algo nuboso a nuboso , con períodos de claro y altas temperaturas , que alcanzaron una máxima de 33 °C . El viento rotó del sudoeste al sudeste y este , manteniendo intensidades de 10 a 40 km/h y rachas fuertes.

En la región este, Inumet previó una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C . Por la mañana, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso , con neblinas . El viento sopla del noreste entre 10 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h , rotando luego al oeste .

Para la tarde y la noche, continuarán las altas temperaturas, con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de claro y probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará del oeste al este, con rachas intensas.

Oeste

En el oeste del país, el pronóstico indicó una jornada muy calurosa, con mínima de 19 °C y máxima de 37 °C. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con viento del este al oeste de 10 a 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá claro y algo nuboso, con altas temperaturas persistentes. El viento rotará del oeste al sudeste, con intensidades de 10 a 40 km/h, y períodos de viento variable.

Norte

El norte del país compartirá condiciones similares al oeste, con mínima de 19 °C y máxima de 37 °C. En la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del este al oeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, acompañado de altas temperaturas. El viento soplará del oeste al sudeste, con rachas moderadas y períodos de calma relativa.