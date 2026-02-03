Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 3 de febrero

Durante la tarde y la noche, el cielo en Montevideo se presentará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y altas temperaturas, que alcanzaron una máxima de 33 °C

3 de febrero 2026 - 7:21hs
Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 3 de febrero una jornada de mucho calor en gran parte del país, con temperaturas máximas elevadas, cielo entre claro y nuboso y vientos con rachas de hasta 50 km/h. En el este del territorio se mantiene, además, la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su área de influencia, la jornada comenzó con cielo claro y algo nuboso, con una temperatura mínima de 20 °C. El viento sopló del sector norte a velocidades de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, rotando luego al oeste con menor intensidad.

Durante la tarde y la noche, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y altas temperaturas, que alcanzaron una máxima de 33 °C. El viento rotó del sudoeste al sudeste y este, manteniendo intensidades de 10 a 40 km/h y rachas fuertes.

Más noticias
Se espera un día soleado en Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 2 de febrero

Se espera un día soleado y caluroso en Montevideo
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 1° de febrero

Este del país

En la región este, Inumet previó una mínima de 17 °C y una máxima de 34 °C. Por la mañana, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con neblinas. El viento sopla del noreste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, rotando luego al oeste.

Para la tarde y la noche, continuarán las altas temperaturas, con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de claro y probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará del oeste al este, con rachas intensas.

Oeste

En el oeste del país, el pronóstico indicó una jornada muy calurosa, con mínima de 19 °C y máxima de 37 °C. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con viento del este al oeste de 10 a 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá claro y algo nuboso, con altas temperaturas persistentes. El viento rotará del oeste al sudeste, con intensidades de 10 a 40 km/h, y períodos de viento variable.

Norte

El norte del país compartirá condiciones similares al oeste, con mínima de 19 °C y máxima de 37 °C. En la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del este al oeste de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, acompañado de altas temperaturas. El viento soplará del oeste al sudeste, con rachas moderadas y períodos de calma relativa.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Murga Curtidores de Hongos (Freddy González aparece en el centro de la foto).
CARNAVAL 2026

El cuplé de la murga Curtidores de Hongos sobre una ciudad siniestra y mugrienta por la gestión y la gente

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos