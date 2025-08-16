El emotivo posteo de Darwin Núñez desde Arabia Saudita por el homenaje de la hinchada de Liverpool al fallecido Diogo Jota en el inicio de la Premier League inglesa

Darwin Núñez dejó atrás la pretemporada que realizó en Alemania y Suiza y voló por primera vez con su nuevo equipo, Al-Hilal, hacia Arabia Saudita en las últimas horas para conocer en persona lo que será el nuevo país en el que jugará por los próximos tres años. Mientras tanto, demostró que no se olvida de Liverpool ni de su amigo, Diogo Jota, fallecido en un accidente, y publicó un posteo.

El ex Peñarol firmó su contrato con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

Como informó Referí el pasado domingo, tras 24 horas de firmar contrato, Darwin Núñez ya convirtió su primer gol en un partido amistoso que jugaron en Suiza ante Aarau, al que vencieron 6-0.

Darwin Núñez no olvida

Como informó días pasados Referí, Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Este jueves, a su vez, anotó su segundo gol en la pretemporada de Al-Hilal.

Por un lado, la figura y goleador, Mohamed Salah, quien este miércoles, como informó Referí, escribió unas hermosas palabras hacia Darwin Núñez.

El propio Salah se emocionó en el inicio de la Premier League en el triunfo ante Bournemouth por 4-2 y en su festejo por el cuarto gol en la hora, lloró desconsoladamente por Diogo Jota.

Darwin Núñez demostró que no se olvida y que lleva en el corazón a Liverpool y a su amigo Diogo Jota.

En las últimas horas, posteó justamente un corazón a una foto que subió el club inglés del homenaje que le hizo todo el estadio de Anfield Road al portugués fallecido.

