El emotivo posteo de Darwin Núñez desde Arabia Saudita por el homenaje de la hinchada de Liverpool al fallecido Diogo Jota en el inicio de la Premier League inglesa

16 de agosto 2025 - 15:37hs
Diogo Jota y Darwin Núñez

Liverpool

Darwin Núñez dejó atrás la pretemporada que realizó en Alemania y Suiza y voló por primera vez con su nuevo equipo, Al-Hilal, hacia Arabia Saudita en las últimas horas para conocer en persona lo que será el nuevo país en el que jugará por los próximos tres años. Mientras tanto, demostró que no se olvida de Liverpool ni de su amigo, Diogo Jota, fallecido en un accidente, y publicó un posteo.

Pablo Peirano 
NACIONAL

La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados

Adrián Balboa festeja un gol para Racing de Avellaneda
ARGENTINA

Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

Darwin Núñez no olvida

Como informó días pasados Referí, Darwin Núñez aparece dos veces en el listado de los cinco jugadores uruguayos con transferencias más caras en la historia del fútbol.

Este jueves, a su vez, anotó su segundo gol en la pretemporada de Al-Hilal.

Por un lado, la figura y goleador, Mohamed Salah, quien este miércoles, como informó Referí, escribió unas hermosas palabras hacia Darwin Núñez.

El propio Salah se emocionó en el inicio de la Premier League en el triunfo ante Bournemouth por 4-2 y en su festejo por el cuarto gol en la hora, lloró desconsoladamente por Diogo Jota.

Darwin Núñez demostró que no se olvida y que lleva en el corazón a Liverpool y a su amigo Diogo Jota.

En las últimas horas, posteó justamente un corazón a una foto que subió el club inglés del homenaje que le hizo todo el estadio de Anfield Road al portugués fallecido.

Aquí se puede ver el posteo de Darwin Núñez:

darwin
El posteo de Darwin N&uacute;&ntilde;ez por el homenaje de los hinchas de Liverpool al fallecido Diogo Jota en el comienzo de una nueva edici&oacute;n de la Premier League

El posteo de Darwin Núñez por el homenaje de los hinchas de Liverpool al fallecido Diogo Jota en el comienzo de una nueva edición de la Premier League

