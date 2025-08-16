Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

El llanto desconsolado del ícono de Liverpool, Mohamed Salah, tras convertir en la hora y festejar como su excompañero fallecido, Diogo Jota

Un momento doloroso en pleno partido de la Premier League de Inglaterra; El llanto desconsolado del ícono de Liverpool, Mohamed Salah, tras convertir en la hora y festejar como su excompañero fallecido, Diogo Jota

16 de agosto 2025 - 15:09hs
Mohamed Salah y Diogo Jota en Liverpool

Mohamed Salah y Diogo Jota en Liverpool

Liverpool de Inglaterra, ya sin la presencia del uruguayo Darwin Núñez, debutó con buen pie pero en un partido difícil contra Bournemouth al que venció 4-2 en el inicio de la Premier League, título que defiende, jugando como local en su estadio de Anfield Road. El egipcio Mohamed Salah convirtió el cuarto tanto en la hora y celebró como el portugués Diogo Jota, excompañero fallecido en un accidente, por lo que no pudo contener las lágrimas.

La muerte del futbolista de la selección de Portugal y de los reds, caló muy hondo en todo el plantel, cuerpo técnico y los hinchas del equipo.

El llanto de Mohamed Salah

Cuando se terminaba el encuentro y Liverpool ganaba 3-2 asegurándose los primeros tres puntos en esta nueva edición de la Premier League, llegó el cuarto tanto.

Pablo Peirano 
NACIONAL

La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados

Adrián Balboa festeja un gol para Racing de Avellaneda
ARGENTINA

Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

Ese gol, lo convirtió Mohamed Salah para rubricar el marcador.

Cuando festejó, de cara a la tribuna en la que se instala la hinchada de Liverpool, lo hizo al estilo de Diogo Jota, como ya había hecho Darwin Núñez en el primer amistoso de la pretemporada.

Pero luego de escuchar a los hinchas cantar por el portugués, Mohamed Salah rompió en llanto en pleno encuentro.

salah

Temas:

Mohamed Salah Liverpool Darwin Núñez Diogo Jota Premier League

Seguí leyendo

Las más leídas

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña
BRASIL

El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Héctor Tito Villalba y Fredy Martínez en Peñarol vs Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual tras la derrota de Peñarol: cedió la punta y hay nuevo líder; Nacional pude sacarle seis puntos al aurinegro

Lucas Torreira abraza a Mauro Icardi al que le dio un gol en su regreso a Galatasaray tras nueve meses
TURQUÍA

La notable jugada de Lucas Torreira que le dio el gol a Mauro Icardi que volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos