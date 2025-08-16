El llanto desconsolado del ícono de Liverpool, Mohamed Salah, tras convertir en la hora y festejar como su excompañero fallecido, Diogo Jota

Liverpool de Inglaterra, ya sin la presencia del uruguayo Darwin Núñez, debutó con buen pie pero en un partido difícil contra Bournemouth al que venció 4-2 en el inicio de la Premier League, título que defiende, jugando como local en su estadio de Anfield Road. El egipcio Mohamed Salah convirtió el cuarto tanto en la hora y celebró como el portugués Diogo Jota, excompañero fallecido en un accidente, por lo que no pudo contener las lágrimas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La muerte del futbolista de la selección de Portugal y de los reds, caló muy hondo en todo el plantel, cuerpo técnico y los hinchas del equipo.

Cabe recordar que tras la muerte de Diogo Jota, Salah publicó una sentida carta.

Cuando se terminaba el encuentro y Liverpool ganaba 3-2 asegurándose los primeros tres puntos en esta nueva edición de la Premier League, llegó el cuarto tanto.

ARGENTINA Mirá el golazo del uruguayo Adrián Balboa para Racing antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores y el dato que ilusiona a los hinchas de La Academia contra los aurinegros

NACIONAL La lista de convocados de Nacional de Pablo Peirano para el partido de hoy ante Progreso con la baja de dos pesos pesados

Ese gol, lo convirtió Mohamed Salah para rubricar el marcador.

Cuando festejó, de cara a la tribuna en la que se instala la hinchada de Liverpool, lo hizo al estilo de Diogo Jota, como ya había hecho Darwin Núñez en el primer amistoso de la pretemporada.

Pero luego de escuchar a los hinchas cantar por el portugués, Mohamed Salah rompió en llanto en pleno encuentro.