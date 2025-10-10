Leandro Paredes explicó su ausencia en el velatorio de Miguel Ángel Russo tras las críticas que recibió

ESPN

Leandro Paredes, capitán y uno de los máximos referentes de Boca Juniors, rompió el silencio ante las críticas en redes sociales por parte de los propios hinchas Xeneize por su ausencia en el velatorio de Miguel Ángel Russo, ya que se encuentra concentrado con la selección Argentina.

Paredes se encuentra en Miami con la delegación de la selección Argentina para afrontar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en esta fecha FIFA, y se enteró durante la práctica del miércoles en el predio del Inter Miami de la muerte de su entrenador.

En las últimas horas, mientras se llevó a cabo el velatorio de Russo en la Bombonera y muchos hinchas, jugadores y dirigentes de distintos equipos, entre ellos la comisión directiva de River Plate, los hinchas comenzaron a criticar a Paredes por no abandonar la concentración y acompañar el acto de su entrenador.

La explicación de Leandro Paredes Desde Miami, el campeón del mundo ofreció declaraciones a la prensa este jueves por la noche para clarificar la situación: "Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos".

Profundizando sobre el tema, Paredes agregó: "Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol".

