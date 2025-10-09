Máximas de hasta 29°C en Montevideo y luego una "depresión extratropical": qué pronostican los meteorólogos para este fin de semana

Pronóstico del clima para Montevideo y el resto del país

Desde este jueves y hasta el sábado, meteorólogos prevén varios días de calor , con máximas de hasta 29°C en Montevideo . Sin embargo, esta situación cambiaría hacia las últimas horas del sábado, cuando los expertos esperan una desmejora con el ingreso de un sistema de baja presión que generará lluvias y vientos en todo el país .

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain explicó que las temperaturas se mantendrán en un "ascenso pronunciado" hasta el sábado.

Este jueves las máximas llegarán a los 26°C o 27°C , el viernes rondarán los 28°C en Montevideo .

El sábado, las temperaturas bajarán levemente a los 26°C , con cielos que comenzarán a nublarse. "Vamos a tener el cielo más cubierto" , mencionó el experto.

"Ya hacia la noche en Montevideo vamos a tener alguna lluvia por el ingreso de un nuevo frente que está asociado también a un sistema baja presión", explicó y añadió que el mal clima estará presente en todo el país.

Las precipitaciones se extenderán para prácticamente todo el domingo, "incluso hasta las primeras horas del lunes" en la capital. Los montos estarían alrededor de los 15 milímetros en Montevideo.

Durante el lunes, el clima comenzaría a mejorar, aunque los vientos se mantendrán intensos, con máximas de entre 40 y 60 k/h en las zonas costeras. Las temperaturas en la jornada llegarán los 18 y 19 °C.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros lanzó un pronóstico similar, con varios días de "mucho calor" hasta el sábado.

El viernes las máximas rondarán los 27°C/28°C en la capital del país, mientras que en la zona norte y del litoral, la máxima será de 33°C.

Para el sábado las máximas ascenderán a los 29°C en Montevideo, mientras que en la zona norte llegarán a los 34 °C. Además, en la jornada se sentirá fuertemente la "humedad".

La nubosidad irá en aumento en el correr del día, provocando que en la noche empiecen a generarse algunos episodios de lluvias y tormentas sobre la zona oeste del país.

"No se descartan tormentas puntualmente muy fuertes en esa zona, que podrían generar actividad eléctrica, alguna racha de viento y alguna granizada se puede dar en forma puntual", aseguró. Este fenómeno se irá extendiendo al resto del territorio con el pasar de las horas.

Este clima se mantendrá durante gran parte del domingo, disipándose con el correr de las horas. Las máximas alcanzarán los 20 °C.

La mala situación climática estará dada producto del ingreso de una "depresión extratropical", en la región el fin de semana.

De cara a la próxima semana el clima mejorará y se dará un ascenso paulatino de las temperaturas, según el experto. Finalmente, durante esa semana se "romperá el ciclo" de fines de semana con mal tiempo, ya que no habrá lluvias.