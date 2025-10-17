Bebé de 11 meses fue baleada en tiroteo cerca del Cerro: está en el CTI del Hospital Pereira Rossell

Una bebé de casi un año fue baleada en la panza durante un tiroteo este viernes en el barrio El Tobogán, cerca del Cerro de Montevideo .

La bebé estaba con su padre de 31 años , quien recibió varios disparos durante el tiroteo.

"El disparo de la niña fue a la altura del abdomen ", contó el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez , entrevistado por Subrayado de Canal 10.

Según el oficial, la bebé "se encuentra en el Hospital Pereira Rossell" y "si bien está en CTI, no reviste gravedad ". El padre de la niña está "el block quirúrgico en el Hospital del Cerro ", contó Rodríguez.

El adulto ya "fue intervenido quirúrgicamente".

Las cámaras del Ministerio del Interior y otras de particulares lograron captar a las personas que atacaron en moto y a los lugares a los que huyeron.

Durante la tarde del jueves, un delincuente fue abatido tras intentar robar una farmacia en la intersección de General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias, Montevideo.

El policía involucrado en el incidente no se encontraba de servicio, sino que trabajaba en el comercio como cajero desde hace cuatro años. El ladrón, con un arma de fuego, exigió el dinero a una vendedora mientras le apuntaba a la cabeza.

El efectivo, quien se encontraba en el fondo del salón, reaccionó inmediatamente y se presentó en la recepción dando la voz de alto y sacando su arma reglamentaria, con la que efectuó dos disparos.

Aunque el ladrón intentó salir del comercio tras el intercambio de disparos, cayó muerto a pocos metros del lugar.

En la mañana de este viernes, un joven de 24 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento realizado a primera hora en el barrio La Teja, Montevideo.

El joven intentó resistirse y disparó contra uno de los efectivos de la Guardia Republicana, pero el disparo no alcanzó al policía, quien, en defensa propia, repelió la agresión e hirió al atacante.

La víctima tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y tráfico de armas, fue trasladado de urgencia pero murió debido a la gravedad de las heridas.