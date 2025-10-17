Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Un joven de 24 años fue abatido por la Policía tras resistirse durante un allanamiento en La Teja

El joven intentó resistirse y disparó contra uno de los efectivos de la Guardia Republicana, pero el disparo no alcanzó al policía

17 de octubre 2025 - 10:14hs
El joven disparó contra uno de los efectivos de la Guardia Republicana

El joven disparó contra uno de los efectivos de la Guardia Republicana

Leonardo Carreño

Un joven de 24 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento realizado a primera hora de la mañana de este viernes en el barrio La Teja, Montevideo. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Carlos Tellier esquina Inclusa en el marco de una investigación por homicidios, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El allanamiento fue realizado por personal de la división Homicidios de Montevideo con apoyo de la Guardia Republicana. Según información primaria obtenida en el lugar por Subrayado, una vez dentro de la casa, el joven intentó resistirse y disparó contra uno de los efectivos de la Guardia Republicana, pero el disparo no alcanzó al policía, quien, en defensa propia, repelió la agresión e hirió al atacante.

El joven, con antecedentes por delitos relacionados con drogas y tráfico de armas, fue trasladado de urgencia pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

El abatido tenía varias indagatorias por delitos relacionados con drogas y un antecedente penal por estafa y tráfico de armas y municiones ocurrido en el año 2023.

Este allanamiento forma parte de una investigación por homicidios que la Policía llevó a cabo en la zona, tras varias tareas de inteligencia. Junto a este operativo, se realizaron otros allanamientos que resultaron en la detención de siete personas y la incautación de armas, dinero, equipos y drogas.

Según señaló el consignado medio, también se encontraron y se incautaron plantas de marihuana y envoltorios con droga en la casa allanada. Además, en las inmediaciones, un parking contiguo a la vivienda fue intervenido por las autoridades.

Temas:

joven La teja Guardia Republicana

