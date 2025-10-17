Un delincuente fue abatido por un policía que trabaja como cajero en una farmacia de Montevideo

Foto: Leonardo Carreño

Un delincuente fue abatido en la tarde de este jueves tras intentar robar una farmacia en la intersección de General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias, Montevideo. El hecho ocurrió cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y amenazó al personal con robar el dinero de la caja, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el policía involucrado en el incidente no se encontraba de servicio, sino que trabajaba en el comercio como cajero desde hace cuatro años. El ladrón, con un arma de fuego, exigió el dinero a una vendedora mientras le apuntaba a la cabeza.

El efectivo, quien se encontraba en el fondo del salón, reaccionó inmediatamente y se presentó en la recepción dando la voz de alto y sacando su arma reglamentaria, con la que efectuó dos disparos.

Aunque el ladrón intentó salir del comercio tras el intercambio de disparos, cayó muerto a pocos metros del lugar. Inmediatamente, personal de la Policía Científica se trasladó hasta la escena para realizar el relevamiento y reunir los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido.