Un delincuente fue abatido en la tarde de este jueves tras intentar robar una farmacia en la intersección de General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias, Montevideo. El hecho ocurrió cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y amenazó al personal con robar el dinero de la caja, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Un delincuente fue abatido por un policía que trabaja como cajero en una farmacia de Montevideo
El efectivo policial, que trabajaba como cajero en el comercio, reaccionó al asalto y disparó al delincuente