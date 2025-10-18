Dólar
Nacional / POLÍTICA

Álvaro Delgado dijo que el Partido Nacional inicia un "proceso histórico" con las primeras reuniones para analizar la derrota electoral

El presidente del Directorio blanco dijo creer que ningún otro partido en Uruguay encaró un proceso de estas características

18 de octubre 2025 - 13:23hs
Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025. Archivo

Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025. Archivo

Foto: Gastón Britos / Foco Uy

El presidente del Directorio del Partido Nacional y excandidato a presidente, Álvaro Delgado, calificó a este sábado como el inicio de un "proceso histórico" que, en su opinión, ninguna otra colectividad política "en la historia de Uruguay" encabezó, en el marco del primer evento de autocrítica por la derrota electoral.

"Esto es un proceso histórico, no es común, creo que no existe en la historia del Uruguay partidos políticos que, después de una elección, hagan un proceso de análisis, de autocrítica y de ver oportunidades de mejora con esta amplitud de debate", señaló desde Río Nego, donde se celebra el primer evento de los blancos para analizar la derrota electoral de la pasada campaña.

Como informó El Observador, este sábado se realiza una reunión con votantes, militantes y dirigentes de la regional suroeste, integrada por Colonia, Soriano, San José, Flores y Río Negro.

El principal insumo técnico es un análisis del ciclo electoral pasado encargado por los blancos a la consultora Opción, cuyas conclusiones fueron adelantadas por el director de Opinión Pública de la empresa, Rafael Porzecanski, en un desayuno dirigido a los integrantes del Directorio. El trabajo completo cuenta con unas 300 páginas y será presentado en formato Power Point este sábado.

Delgado calificó el informe como "absolutamente independiente" y de "gran insumo" para el proceso de autocrítica, que apuntó supone una "oportunidad de mejora" de cara al futuro.

"Nos vamos a juntar todo un día con fraternidad, con mucho respeto, con mucha vocación constructiva y, sobre todo, con mucho sentido de unidad pensando para adelante", describió el excandidato a la Presidencia.

Sobre su análisis personal, respondió que su tarea es "escuchar" y no hablar. "A mí me interesa saber cómo la vivieron (a la elección), la vieron, cuáles son las cosas que miran para adelante, los desafíos, amenazas, fortalezas para adelante y mi intervención hoy va a ser escuchar y en el cierre final seguramente agradeciendo", apuntó.

