Los comercios del interior ganan terreno en ventas impulsados por recuperación en la frontera y el crecimiento de Maldonado

El análisis de Radar Scanntech toma en cuenta más de 7.000 puntos de venta de todo el país y 30 millones de tickets procesados al mes.

23 de octubre 2025 - 10:21hs
Las ventas crecen en el interior del país, con números positivos en las localidades costeras del este y en la zona litoral. Según los datos compartidos en el último Radar Scanntech esta zona fue una de las que más creció con un 5% de incremento de las ventas en Artigas y un 4% en Salto. Además, se destaca un 6% de aumento de ventas en el departamento de Maldonado. Como contrapartida, Montevideo presenta una caída del 1%.

Esta baja es más pronunciada, de 1.7%, en el municipio CH que involucra a los barrios Pocitos, Punta Carretas, Parque Batlle, Buceo, Villa Dolores, La Blanqueada, Tres Cruces y Larrañaga. En la misma línea se encuentra el municipio C que contiene barrios como Prado, Aguada, Goes y Brazo Oriental, entre otros, con una baja en las ventas de 1,6% con respecto al mes anterior.

En lo que va del año, las ventas en comercios uruguayos presentan estabilidad, aunque su facturación aumentó un 5,4% en comparación con el mismo período del año anterior, según Radar Scanntech. Setiembre, en tanto, mostró una variación de -0,2% en ventas y de +2,9% en facturación respecto al mismo mes de 2024.

Lo más comprado en el año

Por familia de productos, Cuidado Personal es la categoría de mayor avance en lo que va de 2025. En promedio esta categoría creció 3%, pero algunas subcategorías como cuidado capilar, cuidado oral y artículos para bebés se destacaron con un crecimiento superior al 6%.

En segundo lugar, lo más elegido estuvo en la categoría Bebidas que tuvo un crecimiento general de 1,2%. En este nicho el mayor incremento estuvo en las bebidas con alcohol que crecieron 2.1 puntos porcentuales. Por otra parte, Alimentos y Limpieza presentaron caídas (-0,7% y -0,6%, respectivamente) en lo que va del año.

