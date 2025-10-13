Dólar
/ Nacional / ESTADÍSTICAS

Interior presentó nuevas cifras de delitos cerradas a setiembre: la mayoría bajó respecto al mismo período del año anterior

Las denuncias por rapiña bajaron más de 12% respecto al mismo período de 2024

13 de octubre 2025 - 15:28hs
Patrullero. Archivo

Patrullero. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior presentó nuevas cifras de delitos, cerradas al 30 de setiembre, en las que se destaca una baja de 0,7% en los homicidios respecto al mismo período del año anterior, una disminución de 12,3% en las denuncias por rapiña y de 8,1% en hurtos.

Subieron, en tanto, las denuncias por abigeato (14%) y las de violencia doméstica (0,1%).

Los homicidios fueron 277 entre enero y setiembre de 2025, en comparación con los 279 que hubo en el mismo período del año anterior. Es decir, la diferencia fue de -0,7%.

En el caso de las rapiñas, pasaron de 13.491 en 2024 a 11.826 en 2025 (-12,3%). Los hurtos fueron 76.071 versus 82.818 de 2024, lo que supuso una baja de 8,1%.

Las denuncias de violencia doméstica pasaron de 31.752 en 2024 a 31.773 en 2025 (0,1%) y las de casos de abigeatos crecieron de 651 a 742 (14%).

Temas:

Cifras de delitos interior

