Interior presentó nuevas cifras de delitos cerradas a setiembre: la mayoría bajó respecto al mismo período del año anterior

El Ministerio del Interior presentó nuevas cifras de delitos, cerradas al 30 de setiembre, en las que se destaca una baja de 0,7% en los homicidios respecto al mismo período del año anterior, una disminución de 12,3% en las denuncias por rapiña y de 8,1% en hurtos.

Subieron, en tanto, las denuncias por abigeato (14%) y las de violencia doméstica (0,1%).

Los homicidios fueron 277 entre enero y setiembre de 2025, en comparación con los 279 que hubo en el mismo período del año anterior. Es decir, la diferencia fue de -0,7%.

En el caso de las rapiñas, pasaron de 13.491 en 2024 a 11.826 en 2025 (-12,3%). Los hurtos fueron 76.071 versus 82.818 de 2024, lo que supuso una baja de 8,1%.

Las denuncias de violencia doméstica pasaron de 31.752 en 2024 a 31.773 en 2025 (0,1%) y las de casos de abigeatos crecieron de 651 a 742 (14%). Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dsanjurjogarcia/status/1977788672461193324&partner=&hide_thread=false El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del @Minterioruy presenta hoy los principales indicadores delictivos del período enero-septiembre 2025, como parte de su publicación trimestral.



Para mayor información y desagregación, dirigirse a: https://t.co/pKe7Zyijtu pic.twitter.com/OvSxHWBJF3 — Diego Sanjurjo (@dsanjurjogarcia) October 13, 2025