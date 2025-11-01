Así es el proceso de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por correo electrónico: el blindaje de la AUF para dar seguridad a las empresas

Cómo es el proceso de licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo? Un documento interno de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) al que accedió Referí indica que el organismo recibe las ofertas en correos electrónicos blindados.

De acuerdo al texto, estos correos no solo brindan seguridad, sino que posibilitan la llegada de más ofertas, ya que se puede ofertar desde “distintas latitudes” sin necesidad de presentarse de forma física, y ahorrar tanto costos como riesgos del proceso.

Las formas de la licitación de los derechos de televisión del fútbol local han sido un tema que estuvo en el ojo público. Días atrás el presidente de Antel, Alejandro Paz , dijo que en el ente estaban “preocupados” por un posible cambio del paquete de streaming, que se pensó en unificar con la TV cable y luego se descartó, así como también con la “transparencia” del proceso.

"Antel está acostumbrado, cuando se presenta a una licitación, a que las ofertas sean a sobre cerrado y apertura pública. Y acá la manera de presentarse no nos parece garantista. Es a través de correo electrónico" , expresó Paz en una entrevista con el programa Fácil Desviarse de Del Sol.

Este viernes el ministro de Cultura, José Carlos Mahía, envió una carta al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en la que le pidió las “máximas garantías” en el proceso tras las críticas de Antel. El secretario de Estado marcó que su “aspiración”, y la del gobierno, es que “se desarrolle y concluya con transparencia y objetividad, conforme a los principios generales que deben regir todo procedimiento de contratación, ya sea en el ámbito público como en el privado”.

En el documento interno de la organización, la AUF remarca que “la transparencia de sus procesos y su gestión es un activo de un altísimo valor, que constantemente procura resguardar e incrementar”.

¿Cómo es el proceso de licitación a través de correo electrónico?

Según indica el documento, la AUF cuenta con la “asistencia” de una consultora “internacionalmente reconocida por su prestigio”. Su equipo de transparencia es el encargado de administrar “todas las comunicaciones entre los equipos evaluadores de la AUF y los interesados y/u oferentes del proceso”, además de “asesorar” a las empresas interesadas.

Estos funcionarios son responsables de garantizar la “equidad en el trato y comunicación”, en la que todos los oferentes reciben “la misma información, oportunidades y plazos”.

Los interesados se comunican con la AUF a través de correos electrónicos. Cada bloque de la licitación cuenta con un mail distinto, desde el que también se comunicará a las empresas los avances del proceso.

Las casillas solo serán manejadas por el equipo de transparencia de la consultora, y desde la AUF destacaron que cada una está “custodiada por los sistemas de protección de ciberseguridad que la firma de consultoría dispone”, con “altísimos estándares de protección ante intrusiones”.

Todo este proceso, además, está acompañado y certificado por un escribano, detallaron fuentes de la asociación a Referí.

Las ventajas de la licitación por correo, según la AUF

De acuerdo a la asociación, “organizaciones de todo el mundo”, desde empresas hasta organizaciones gubernamentales e internacionales han implementado “desde hace varios años” distintos procesos de administración y compras “de forma electrónica”, utilizando tecnologías que incluyen “casillas de email exclusivamente creadas para dichos propósitos”.

Incluso, destacaron que esta modalidad “se ha visto incrementada exponencialmente en los últimos años”, sobre todo luego del impulso que tuvo “la virtualidad en los negocios” desde la pandemia de coronavirus.

Para la AUF este proceso tiene distintas ventajas. En primer lugar, destacaron que lleva a un “incremento en la participación de oferentes de distintas latitudes”, ya que gracias a la modalidad las empresas “no deben incurrir en costos de desplazamiento y demás gastos de estadía en países alejados de sus oficinas”.

Este aumento de las ofertas repercute, además, en “una mejor competencia”, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de una mejor calidad técnica de las ofertas.

Por otra parte, la asociación destacó que este formato también permite una “reducción de costos del proceso”, ya que se eliminan los gastos por “impresión, transporte y almacenamiento de ofertas”, y se reduce la carga de horas de trabajo ya que todas las ofertas están digitalizadas, así como también los “tiempos de respuesta”.

A ello le suman una “reducción de riesgos”, ya que entienden que se elimina el riesgo de perder documentos, los posibles “errores humanos” a la hora de transcribir datos, y el formato permite una “mayor trazabilidad de las interacciones, lo que facilita el seguimiento de conversaciones y decisiones”, así como las auditorías y las revisiones.

Por último, el organismo destacó que el método electrónico también implica una “reducción en la huella de carbono”, ya que se eliminan tanto el “uso de papel y otros recursos físicos”, así como los viajes de las empresas que quieran ofertar, tanto por “vía aérea como terrestre”.