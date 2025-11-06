En la previa del Superclásico ante Boca Juniors, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate

Pese a los rumores, los malos resultados y el pésimo año deportivo de River Plate , en la previa del Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo, Marcelo Gallardo renovó por un año más su contrato con el club Millonario , el cual finalizaba en diciembre de este 2025.

En plena crisis deportiva, Gallardo y el presidente electo Stefano Di Carlo llamaron a conferencia de prensa este miércoles para anunciar la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 . Tras la dura derrota ante Gimnasia de local y suspender la conferencia posterior, llegó la renovación.

"Principalmente agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas. En cuanto a eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad . Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan", manifestó Gallardo.

" Generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos mentalizar nuevamente nos va a hacer volver a ganar . Ahí es donde creo yo que desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar esta adversidad es lo que me hace creer que tengo las convicciones necesarias como para redoblar la apuesta", agregó el entrenador de River.

"Me parece que anunciar la continuidad depende del convencimiento que tengamos todos acá. En diferentes gestiones he tenido vínculos mucho más amplios y cada fin temporada se ha hecho una evaluación de cómo seguir. En este caso preferimos hacerlo así. Vamos revalidándonos todo el tiempo. Nadie está por encima de River", suscribió el "Muñeco".

Por último, expresó: "Más allá de la situación estoy contento por la continuidad. Desde la convicción, desde el deseo de revertir la situación y porque entiendo que esta crisis futbolística va a pasar. Eso me hace estar acá. Yo soy un chico de la casa, un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que especulaba con eso no me conoce, no entiende de lo que estoy hecho y no sabe lo que quiero a este club. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a volver a ganar".

La clasificación de River Plate a la Copa Libertadores

En este momento, River se ubica en la tercera posición de la tabla anual, lo que lo deposita en el repechaje para la próxima Copa Libertadores. Acumula 52 unidades, a cuatro de Boca Juniors (56) quién es el último clasificado de manera directa y justamente su próximo rival este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas.

Por detrás de River, en puestos de Copa Sudamericana, transitan Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 puntos. El equipo de Gallardo debe ganar los dos encuentros que le quedan en el Torneo Clausura y que Boca pierda los dos restantes para clasificar de manera directa por tabla anual.

Argentinos Juniors perdió la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por lo que no libera ningún cupo en la tabla anual, ya sea de Copa Sudamericana o repechaje. La otra opción que tiene River de clasificar directo a la Copa Libertadores es consagrándose campeón del Torneo Clausura.