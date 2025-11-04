Boca Juniors y River Plate, cara a cara por un lugar en la Libertadores: así está la tabla y los posibles escenarios

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la fase regular, en el que se juega más que un superclásico del fútbol argentino, ya que ambos equipos se disputan un lugar para clasificar de manera directa a la próxima Copa Libertadores .

El panorama en este momento, en vísperas del duelo del próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas en La Bombonera , está más a favor del equipo xeneize luego de la jornada que transcurrió el pasado fin de semana: Boca obtuvo un triunfo fundamental en La Plata ante Estudiantes , mientras que River sumó otra derrota dura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental que lo complica aún más.

En este momento, Rosario Central lidera la tabla anual y ya certificó su presencia en la Copa Libertadores 2026, aunque puede liberar cupo en caso de que se consagre campeón del Torneo Clausura. Cabe destacar que dos equipos clasifican de manera directa al certamen por tabla anual, y el Canalla ya es uno.

En la segunda posición está Boca con 56 puntos , y en el tercer lugar se encuentra River con 52 unidades y, de momento, en puestos de repechaje para la Copa. Por último, del cuarto al noveno de la tabla anual clasifican a la Copa Sudamericana y el primero de esta lista es Argentinos Juniors con 51 puntos.

No obstante, Argentinos Juniors puede consagrarse campeón de la Copa Argentina el próximo miércoles y, en ese caso, libera un cupo en la tabla anual ya que el campeón clasifica a la Copa Libertadores. Sin embargo, libera el cupo que ocupa por lo que, de momento, lo haría para la Copa Sudamericana ya que está cuarto.

Boca, con mínima ventaja de entrar a la Copa Libertadores

Quedan dos fechas en juego y el próximo domingo es el Superclásico en La Bombonera y Boca llega mejor posicionado. El xeneize, si consigue 2 puntos de los 6 que quedan en juego, está matemáticamente clasificado a la Copa Libertadores y River quedaría en repechaje, a la espera de que el propio Millonario, o Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura.

River Plate's forward #11 Facundo Colidio (L) and Boca Juniors' Peruvian defender #17 Luis Advincula fight for the ball during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament football match between River Plate and Boca Juniors at the M En vísperas del superclásico entre Boca Juniors y River Plate FOTO: AFP

La institución Xeneize le resta el Superclásico ante River en condición de local y cierra la fase regular ante Tigre, también en La Bombonera. En el caso de River, visita a Boca este fin de semana y cierra la primera fase ante Vélez de visitante.

Un detalle a tener en cuenta es que la seguidilla de derrotas consecutivas de River también lo dejó muy expuesto en la tabla de la zona B del Torneo Clausura por lo que, si bien deben darse varios resultados a la vez y que el equipo de Gallardo no gane ninguna de las dos fechas que restan, matemáticamente tiene chances de quedar eliminado en la primera fase.