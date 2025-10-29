Edinson Cavani en duda para el Superclásico ante River Plate: promedia más lesiones que goles por partido

El 2025 de Edinson Cavani estuvo marcado por la cantidad de lesiones y de molestias físicas que lo marginaron de bastantes partidos durante la temporada con Boca Juniors , y ahora se encuentra transitando la recuperación una inflamación de la bursa del psoas derecho , y trabaja para llegar al Superclásico ante River Plate del 9 de noviembre.

Pese a que fue convocado hace unas semanas para el partido ante Newell's , en el que Boca goleó 5-0, Cavani estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Lo cierto es que no terminó de recuperarse de la lesión en el psoas y en la semana siguiente fue exigido y no respondió bien, por lo que tampoco estuvo en el compromiso ante Barracas Central.

En la previa de este último partido ante Barracas del pasado lunes, en el que Boca se impuso por 3-1 y volvió a la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores , el club xeneize publicó un nuevo parte médico de Edinson en el que aclaraba que el jugador "presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho , motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo".

ARGENTINA Edinson Cavani lleva 37 días sin jugar en Boca Juniors, volvió a entrenar aparte y es un hecho que no estará ante Barracas Central

El dato negativo de Edinson Cavani en el 2025

De esta manera, Cavani en el 2025 promedia un gol cada cinco partidos y una lesión cada tres y medio, por lo que en lo que va del año el delantero uruguayo tiene un mayor promedio de lesiones que de goles convertidos por partido con la camiseta de Boca Juniors.

El Matador no juega desde el 14 de setiembre ante Rosario Central, cuando disputó los 90 minutos del empate 1-1 en el Gigante de Arroyito. La última lesión cayó en un momento muy especial porque Cavani acumulaba 10 partidos consecutivos como titular, con una racha que inició el 23 de julio y que se mantuvo hasta ese día.

Cavani Edinson Cavani en un entrenamiento Boca Juniors

Desde ese compromiso ante Rosario Central hasta este último frente a Barracas, estuvo ausente en cinco partidos consecutivos: frente a Central Córdoba, Defensa y Justicia, Newell's, Belgrano y Barracas Central.

Las lesiones le han jugado una mala pasada al "Matador" en esta temporada: ya se perdió 15 juegos desde que inició el 2025, entre ellos el Superclásico ante River Plate disputado en abril, más allá de haber disputado 21 encuentros en los que marcó cuatro goles.

Las lesiones de Cavani en Boca Juniors

El uruguayo comenzó el año con un edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento, en el mes de febrero.

Posteriormente, en la semana previa al Superclásico ante River Plate en abril se desgarró el gemelo y esa lesión lo marginó por mucho tiempo. Regresó en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente sin estar al 100%, y después volvió a estar afuera hasta el último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes ante el Auckland City.

En julio, en el inicio del actual Torneo Clausura, un golpe lo marginó del encuentro ante Argentinos Juniors, pero luego de esa ausencia comenzó la racha positiva que finalizó con esta nueva lesión, de la que se resintió la semana pasada, y que lo tiene en duda para enfrentar a Estudiantes además del Superclásico ante River.