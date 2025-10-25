Otro golpe duro: River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por penales

River Plate sumó un nuevo tropiezo importante en el 2025 ya que quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia , luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y de caer posteriormente en los penales.

El equipo de Marcelo Gallardo afronta un año para el olvido y perdió la oportunidad de conquistar la Copa Argentina que, además de que significa un título en el año, otorga una plaza directa a la Copa Libertadores 2026 . La final será entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors , que eliminó a Belgrano.

Luego de una primera parte favorable al Millonario, el entretiempo se prolongó más de 45 minutos por las intensas lluvias que cayeron sobre el césped del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, con la reanudación, se jugó poco. El cuadro mendocino buscó utilizar las condiciones de la cancha en su favor, mientras que River exhibió destellos de fútbol con el ingreso de Cristian Jaime , joven de 19 años de las Inferiores.

En la tanda de penales, Miguel Borja y Giuliano Galoppo fallaron sus lanzamientos , que fueron los dos primeros de River. En el caso del colombiano, el arquero Ezequiel Centurión (que pertenece a River) contuvo el remate, mientras que Galoppo abrió por demás el pie y la tiró afuera.

Posteriormente, convirtieron Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel. No obstante, en Independiente Rivadavia solamente erró su disparo Leonard Costa y el resto convirtió, siendo Sebastián Villa, exfutbolista de Boca Juniors, el autor del tanto definitivo que le dio la clasificación histórica a su equipo a la final.

A este tropiezo de River, se le suma que en el año quedó eliminado del Torneo Apertura ante Platense de local, perdió una final frente a Talleres, quedó eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes en una zona accesible, quedó afuera en Copa Libertadores frente a Palmeiras y se le suman las recientes derrotas ante Sarmiento y Deportivo Riestra de local.

River Plate, que está quinto en la Zona B del Torneo Clausura y todavía no clasificó a los playoff, tendrá un fixture marcado por la presencia del Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera por la jornada 15, aunque antes deberá recibir a Gimnasia en el Monumental. Cerrará la primera fase de su grupo contra Vélez en Liniers.