Edinson Cavani

Otro revés para Edinson Cavani: sigue sin recuperarse y está descartado para enfrentar a Barracas Central

Edinson Cavani continúa entrenando diferenciado en Boca Juniors y no concentraría para el partido ante Barracas Central

25 de octubre 2025 - 12:48hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani

Edinson Cavani atraviesa un 2025 en el que las lesiones estuvieron constantemente presentes y en esta oportunidad sigue sin poder recuperarse de su molestia en el psoas, por lo que su presencia en el encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central está prácticamente descartada.

Boca juega un partido trascendental ante Barracas ya que pretende ingresar en zona de clasificación de Copa Libertadores para el próximo año, teniendo en cuenta que hace dos años consecutivos que el xeneize no disputa el torneo. Además, necesita sumar en el Torneo Clausura para entrar a playoff.

Edinson Cavani, prácticamente descartado

Si bien la intención de Claudio Úbeda y del cuerpo técnico era poder contar con Edinson Cavani, el uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada en los dos turnos de este jueves y su presencia está casi descartada ya que no se notó una evolución favorable en su lesión en el psoas.

El Matador sigue arrastrando una distensión en su psoas derecho que le impidió jugar los últimos cuatro encuentros, aunque en el 5-0 sobre Newell's estuvo entre los suplentes pero no disutó ningún minuto. La urgencia por sumar ante un impensado escenario que hoy lo tiene fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y de la Copa Libertadores (está en puestos de Sudamericana) hace que su presencia se vuelva más importante.

edinson cavani lleva 37 dias sin jugar en boca juniors, volvio a entrenar aparte y es un hecho que no estara ante barracas central
ARGENTINA

Edinson Cavani lleva 37 días sin jugar en Boca Juniors, volvió a entrenar aparte y es un hecho que no estará ante Barracas Central

hoy afuera de todo: el complicado momento que atraviesa boca juniors de cara a la clasificacion a copas
BOCA JUNIORS

Hoy afuera de todo: el complicado momento que atraviesa Boca Juniors de cara a la clasificación a copas

En el entrenamiento doble turno del jueves pasado le subieron las cargas y no logró responder de forma óptima, tal como se esperaba. Todo indica que, a pesar de un flojo presente de ambos, Milton Giménez y Miguel Merentiel seguirán conformando la dupla ofensiva ante Barracas.

¿Cuándo juega Boca Juniors ante Barracas Central?

El xeneize visita a Barracas Central el próximo lunes 27 de noviembre a las 16:00 horas.

