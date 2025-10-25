Otro revés para Edinson Cavani: sigue sin recuperarse y está descartado para enfrentar a Barracas Central

Edinson Cavani

Edinson Cavani atraviesa un 2025 en el que las lesiones estuvieron constantemente presentes y en esta oportunidad sigue sin poder recuperarse de su molestia en el psoas, por lo que su presencia en el encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central está prácticamente descartada.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Boca juega un partido trascendental ante Barracas ya que pretende ingresar en zona de clasificación de Copa Libertadores para el próximo año, teniendo en cuenta que hace dos años consecutivos que el xeneize no disputa el torneo. Además, necesita sumar en el Torneo Clausura para entrar a playoff.

Edinson Cavani, prácticamente descartado Si bien la intención de Claudio Úbeda y del cuerpo técnico era poder contar con Edinson Cavani, el uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada en los dos turnos de este jueves y su presencia está casi descartada ya que no se notó una evolución favorable en su lesión en el psoas.

Embed El Matador sigue arrastrando una distensión en su psoas derecho que le impidió jugar los últimos cuatro encuentros, aunque en el 5-0 sobre Newell's estuvo entre los suplentes pero no disutó ningún minuto. La urgencia por sumar ante un impensado escenario que hoy lo tiene fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y de la Copa Libertadores (está en puestos de Sudamericana) hace que su presencia se vuelva más importante.

En el entrenamiento doble turno del jueves pasado le subieron las cargas y no logró responder de forma óptima, tal como se esperaba. Todo indica que, a pesar de un flojo presente de ambos, Milton Giménez y Miguel Merentiel seguirán conformando la dupla ofensiva ante Barracas. ¿Cuándo juega Boca Juniors ante Barracas Central? El xeneize visita a Barracas Central el próximo lunes 27 de noviembre a las 16:00 horas.