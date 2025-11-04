El plan de Edinson Cavani para llegar al Superclásico ante River Plate en La Bombonera

Boca Juniors afronta una semana clave ya que comienza la previa del Superclásico del fútbol argentino ante River Plate en dónde está en juego, por parte de ambos, la clasificación a la próxima Copa Libertadores y Edinson Cavani apunta a llegar al encuentro del próximo domingo en La Bombonera .

El panorama en este momento de cara a la Copa Libertadores 2026, en vísperas del duelo del próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas en La Bombonera , está más a favor del equipo xeneize luego de la jornada que transcurrió el pasado fin de semana: Boca obtuvo un triunfo fundamental en La Plata ante Estudiantes , mientras que River sumó otra derrota dura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental que lo complica aún más.

Quedan dos fechas en juego y el próximo domingo es el Superclásico en La Bombonera y Boca llega mejor posicionado. El xeneize, si consigue 2 puntos de los 6 que quedan en juego, está matemáticamente clasificado a la Copa Libertadores y River quedaría en puestos de repechaje o de Copa Sudamericana, a la espera de que el propio Millonario, o Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura.

Boca regresó a los entrenamientos este martes y ya prepara el encuentro ante River, al igual que Cavani que apunta como objetivo regresar el próximo fin de semana. En este momento se encuentra transitando la recuperación una inflamación de la bursa del psoas derecho.

Su último partido fue el 14 de setiembre, en aquel empate 1-1 ante Rosario Central por la fecha 8 en donde el Matador fue titular y completó los 90 minutos. En el transcurso de la semana que siguió, sufrió una distensión en el psoas, que se agravó cuando intensificó movimientos para apenas sentarse en el banco contra Newell's y no sumar minutos. La realidad es que en estas semanas, nunca pudo entrenarse a la par.

Por eso Cavani tiene como objetivo primordial integrar la lista de convocados para el Superclásico y estar, al menos, en el banco de suplentes el próximo domingo, teniendo en cuenta que ya pasaron 50 días sin que Edinson pueda entrenarse con normalidad junto al grupo y no tiene margen para recuperar ritmo futbolístico.

El 2025 de Cavani con Boca Juniors

Un dato negativo del uruguayo en este 2025 es que promedia un gol cada cinco partidos y una lesión cada tres y medio, por lo que en lo que va del año el delantero uruguayo tiene un mayor promedio de lesiones que de goles convertidos por partido con la camiseta de Boca Juniors.

La última lesión cayó en un momento muy especial porque Cavani acumulaba 10 partidos consecutivos como titular, con una racha que inició el 23 de julio y que se mantuvo hasta ese día.

Desde ese compromiso ante Rosario Central hasta este último frente a Barracas, estuvo ausente en cinco partidos consecutivos: frente a Central Córdoba, Defensa y Justicia, Newell's, Belgrano y Barracas Central.

Las lesiones le han jugado una mala pasada al Matador en esta temporada: ya se perdió 15 juegos desde que inició el 2025, entre ellos el Superclásico ante River Plate disputado en abril, más allá de haber disputado 21 encuentros en los que marcó cuatro goles.