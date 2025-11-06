Giorgian de Arrascaeta sumó un nuevo gol y se convirtió en el extranjero con más goles en la historia de Flamengo

El gol con el que Giorgian de Arrascaeta se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Flamengo

Giorgian de Arrascaeta sigue en racha con Flamengo y rompe récords. El uruguayo marcó un nuevo gol este miércoles ante San Pablo y pasó a encabezar en solitario la lista de los máximos goleadores extranjeros de la historia del "Mengao".

De Arrascaeta convirtió el primer tanto de su equipo en el empate 2-2 ante San Pablo , disputado en el Estadio Morumbi. El enganche se hizo cargo de un penal que anotó con un remate cruzado al palo derecho del arquero Rafael, y puso el empate parcial 1-1 , luego de que Luciano abriera la cuenta para San Pablo a los 3 minutos.

Con su gol, el uruguayo llegó a los 95 goles en 348 partidos con el Flamengo y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Mengao.

Cuatro días atrás, y con un golazo de tiro libre ante el Sport Recife, "De Arrasca" había empatado en el primer lugar de esa lista al argentino Narciso Horacio Doval , que anotó 94 tantos de 1969 a 1970 y de 1972 a 1975.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1985833009161908508&partner=&hide_thread=false O Adm sabe que vocês reagiram assim também no golaço do Arrasca. #vids pic.twitter.com/JItrvV5WdF — Flamengo (@Flamengo) November 4, 2025

El exjugador de Cruzeiro y Defensor Sporting, que llegó al Flamengo en 2019, está en una de las mejores temporadas de su carrera. Lleva 22 goles y 15 asistencias en 56 partidos, con un gran rendimiento en el Brasileirao: allí jugó 29 encuentros y aportó 17 tantos y 12 pases de gol.

El Flamengo está segundo en la liga con 65 puntos, detrás de Palmeiras, que tiene las mismas unidades pero una mejor diferencia de gol y jugó un partido menos.

En el empate de este miércoles también estuvo presente Nicolás de la Cruz, que sustituyó a De Arrascaeta al minuto 70. Guillermo Varela y Matías Viña integraron el banco de suplentes del Mengao pero no tuvieron minutos.

La lista de los cinco extranjeros con más goles en Flamengo

1) Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) 95 goles en 348 partidos.

2) Narciso Doval (Argentina) 94 goles en 263 partidos.

3) Jorge Benítez (Paraguay) 76 goles en 114 partidos.

4) Dejan Petkovic (Serbia) 57 goles en 198 partidos.

5) Agustín Valido (Argentina) 44 goles en 141 partidos.