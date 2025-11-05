Mariana García Britos volvió a destacarse en el ciclismo femenino uruguayo al ganar el Gran Fondo de Nueva York, una prueba que se realizó el fin de semana en Uruguay y en varias partes del mundo y que contó, en este caso, con la participación de ciclistas de Venezuela, Brasil y Argentina.
Mariana García Britos corrió 20 kilómetros con una rueda pinchada pero ganó el Gran Fondo de Nueva York de ciclismo, entre Colonia y Cardona
La ciclista uruguaya Mariana García Britos ganó el Gran Fondo de Nueva York que se disputó entre Colonia y Cardona pese a correr los últimos 20 kilómetros con una rueda pinchada