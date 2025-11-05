Mariana García Britos corrió 20 kilómetros con una rueda pinchada pero ganó el Gran Fondo de Nueva York de ciclismo, entre Colonia y Cardona

Mariana García Britos Foto: Inés Guimaraens

Mariana García Britos volvió a destacarse en el ciclismo femenino uruguayo al ganar el Gran Fondo de Nueva York, una prueba que se realizó el fin de semana en Uruguay y en varias partes del mundo y que contó, en este caso, con la participación de ciclistas de Venezuela, Brasil y Argentina.

La competencia se realizó en un trazado de 125 kilómetros, bastante largo para lo que es el medio local, entre las ciudades de Colonia y Carmelo, en ida y vuelta, y con un tren controlado de 8 kilómetros.

"En los últimos 20 kilómetros pinché, pero tengo un sistema de Tubeless que permitió que me quedaron en la cubierta unas 15 libras, lo que me permitió llegar en llanta pero que la cubierta no se destalonara", contó la mercedaria a Referí.

"Tuve que hacer un gran esfuerzo porque la bicicleta quedó mucho más pesada, difícil de manejar, sobre todo en las curvas, de mantenerme en un ritmo alto y llegar a escasos minutos de la punta de la general de hombres", agregó.

García Britos compartió el podio con Cecilia Caliabet y Julieta Moyano. En la rama masculina ganó Lucas Gaday con los brasileños Ítalo Faleti y Roberto Rodrigues.