Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Mariana García Britos corrió 20 kilómetros con una rueda pinchada pero ganó el Gran Fondo de Nueva York de ciclismo, entre Colonia y Cardona

La ciclista uruguaya Mariana García Britos ganó el Gran Fondo de Nueva York que se disputó entre Colonia y Cardona pese a correr los últimos 20 kilómetros con una rueda pinchada

5 de noviembre 2025 - 20:04hs
Mariana García Britos

Mariana García Britos

Foto: Inés Guimaraens

Mariana García Britos volvió a destacarse en el ciclismo femenino uruguayo al ganar el Gran Fondo de Nueva York, una prueba que se realizó el fin de semana en Uruguay y en varias partes del mundo y que contó, en este caso, con la participación de ciclistas de Venezuela, Brasil y Argentina.

La competencia se realizó en un trazado de 125 kilómetros, bastante largo para lo que es el medio local, entre las ciudades de Colonia y Carmelo, en ida y vuelta, y con un tren controlado de 8 kilómetros.

"En los últimos 20 kilómetros pinché, pero tengo un sistema de Tubeless que permitió que me quedaron en la cubierta unas 15 libras, lo que me permitió llegar en llanta pero que la cubierta no se destalonara", contó la mercedaria a Referí.

"Tuve que hacer un gran esfuerzo porque la bicicleta quedó mucho más pesada, difícil de manejar, sobre todo en las curvas, de mantenerme en un ritmo alto y llegar a escasos minutos de la punta de la general de hombres", agregó.

Thomas Silva y su festejo en el G.P. Beiras e Serra da Estrela de Portugal
CICLISMO

El ciclismo uruguayo hace historia en La Vuelta de España con la presencia de dos representantes: Thomas Silva y Eric Fagúndez

Thomas Silva en el Tour de Qinghai 
CICLISMO

El uruguayo Thomas Silva se acerca a la máxima categoría del ciclismo mundial tras el interés de Astana, el equipo kazajo del World Tour

García Britos compartió el podio con Cecilia Caliabet y Julieta Moyano.

En la rama masculina ganó Lucas Gaday con los brasileños Ítalo Faleti y Roberto Rodrigues.

Temas:

ciclismo Mariana García Britos

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
NACIONAL

El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

Antel y Disney+ se presentarán como un consorcio en la licitación para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Antel y Disney+ se presentarán como un consorcio en la licitación para adquirir los derechos de TV del fútbol uruguayo

Hinchas de Nacional en una visita anterior al Franzini
ENTRADAS

Venta de entradas para Defensor Sporting vs Nacional: el incumplimiento que denuncia el tricolor y el beneficio que planea para sus socios

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos