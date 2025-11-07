Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO DANZA

Sotelo propone a miembros de la coalición denunciar a la Jutep ante la OEA tras resolución por caso Danza

El planteo del legislador será abordado durante la reunión de la bancada parlamentaria de senadores y diputados de la coalición de este viernes

7 de noviembre 2025 - 10:43hs
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo

Camilo dos Santos

El diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, propuso en la Coalición Republicana denunciar a la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por incumplir sus "compromisos legales e internacionales".

El planteo del legislador fue abordado durante la reunión de la bancada parlamentaria de senadores y diputados de la coalición de este viernes.

De acuerdo con el representante independiente, la denuncia sería presentada ante un caso de "incumplimiento" de "compromisos legales e internacionales" por parte de la Jutep, referidos a la "transparencia, ética pública y la lucha contra la corrupción" tras su resolución sobre el caso Danza.

Más noticias
Conferencia de ASSE
CASO DANZA

Gerardo Sotelo interpelará a Cristina Lustemberg por el caso de Álvaro Danza: "El gobierno sigue sin reaccionar"

Álvaro Danza y Cristina Lustemberg 
POLÉMICA

Álvaro Danza, presidente de ASSE: "He decidido renunciar a toda mi actividad privada en el tiempo que dure mi gestión"

"Uruguay no será Venezuela", afirmó el legislador del PI en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cybertario/status/1986598800706646167&partner=&hide_thread=false

Este viernes, la bancada parlamentaria de senadores y diputados de la coalición se reunió para analizar el caso Danza, tras que se conociera que la Jutep resolvió por dos votos a uno –con mayoría de representantes del Frente Amplio– que no había incompatibilidad en el doble empleo del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

El único que votó en contra de esta decisión fue el vocal de la oposición, el representante del Partido Nacional, Luis Calabria.

La resolución de la Jutep que señala que no hay incompatibilidades entre la actividad privada y la pública de Danza, repasa todos los informes jurídicos que habían sido publicados hasta ahora y agrega algunas citas del informe de la Asesoría Letrada de ese mismo organismo que no fue publicado íntegramente.

Ese informe no solo señala incompatibilidades con los cargos que Danza desempeña en "instituciones médicas privadas" porque "violenta" el inciso final del artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley de ASSE, sino que también cuestiona sus trabajos en la Revista Médica, en la Facultad de Medicina y la superposición horaria de sus trabajos.

El informe, citado en la resolución de la Jutep a la que accedió El Observador, agrega que las tareas de Danza en mutualistas privadas también "violentan el artículo 26 de la ley 17.060 (ley cristal) y el artículo 31 de la ley 19.823 (Código de ética de la función pública)".

Temas:

Sotelo coalición Jutep OEA Álvaro Danza

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos