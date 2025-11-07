Sotelo propone a miembros de la coalición denunciar a la Jutep ante la OEA tras resolución por caso Danza

El diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo , propuso en la Coalición Republicana denunciar a la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción ( Mesicic ) de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) por incumplir sus "compromisos legales e internacionales" .

El planteo del legislador fue abordado durante la reunión de la bancada parlamentaria de senadores y diputados de la coalición de este viernes.

De acuerdo con el representante independiente, la denuncia sería presentada ante un caso de "incumplimiento" de "compromisos legales e internacionales" por parte de la Jutep, referidos a la "transparencia, ética pública y la lucha contra la corrupción" tras su resolución sobre el caso Danza.

"Uruguay no será Venezuela" , afirmó el legislador del PI en su cuenta de X.

Mañana plantearé en la coordinación de la Coalición Republicana denunciar a la JUTEP ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, @MECISIC (OEA), por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales, referidos a la… — Gerardo Sotelo (@Cybertario) November 7, 2025

Este viernes, la bancada parlamentaria de senadores y diputados de la coalición se reunió para analizar el caso Danza, tras que se conociera que la Jutep resolvió por dos votos a uno –con mayoría de representantes del Frente Amplio– que no había incompatibilidad en el doble empleo del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

El único que votó en contra de esta decisión fue el vocal de la oposición, el representante del Partido Nacional, Luis Calabria.

La resolución de la Jutep que señala que no hay incompatibilidades entre la actividad privada y la pública de Danza, repasa todos los informes jurídicos que habían sido publicados hasta ahora y agrega algunas citas del informe de la Asesoría Letrada de ese mismo organismo que no fue publicado íntegramente.

Ese informe no solo señala incompatibilidades con los cargos que Danza desempeña en "instituciones médicas privadas" porque "violenta" el inciso final del artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley de ASSE, sino que también cuestiona sus trabajos en la Revista Médica, en la Facultad de Medicina y la superposición horaria de sus trabajos.

El informe, citado en la resolución de la Jutep a la que accedió El Observador, agrega que las tareas de Danza en mutualistas privadas también "violentan el artículo 26 de la ley 17.060 (ley cristal) y el artículo 31 de la ley 19.823 (Código de ética de la función pública)".