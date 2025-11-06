Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO DANZA

Según representante de la oposición en la Jutep, Álvaro Danza viola la Constitución y otras 31 normas

En su dictamen, Luis Calabria asegura que hay un “cobro indebido” por su tarea docente en el Hospital Pasteur

6 de noviembre 2025 - 18:17hs
Luis Calabria

Luis Calabria

Luis Calabria, vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) designado por la oposición, señaló en su informe que con su doble empleo en el sector público y privado, el presidente de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, viola la Constitución.

Pero, además, sostuvo que el "complemento salarial" que el jerarca percibe por la tarea docente en el Hospital Pasteur se ejecuta con fondos gestionados por la propia ASSE, algo que, según dijo, el propio Danza había negado en una nota que se adjuntó al expediente de Jutep.

Calabria cita como fundamento una resolución de ASSE de fecha 22 de mayo de 2025 por la cual se nombran los nuevos integrantes de la Comisión de Apoyo donde se designa a un funcionario de ASSE que “actuará como Presidente de la misma en representación del Presidente del Directorio de A.S.S.E. (…)”.

Más noticias
El senador del Partido Nacional, Martín Lema﻿
ASSE

Lema acusó a Danza de priorizar su "cuenta bancaria antes que a los usuarios de ASSE": calificó a Lustemberg y a Orsi como "cómplices"

fernando pereira dijo que danza tiene todo el apoyo del gobierno y del fa, a horas de que se conozca informe de jutep
CASO DANZA

Fernando Pereira dijo que Danza tiene "todo el apoyo del gobierno y del FA", a horas de que se conozca informe de Jutep

Calabria agrega que Danza “nombró a quien lo representa en la función de Presidente de la Comisión de Apoyo” la cual “sirve como instrumento del Programa” que se encarga de hacer las contrataciones y “también nombró a los integrantes de ASSE en la unidad que dirige el Programa, que además, por ley, es gestionado en parte por ASSE”.

Para el representante de la oposición “la situación en que se encuentra el Dr. Danza constituye una suerte de contratación indirecta con el propio ente, prohibida por la normativa" y una nota al pie de página que refiere a la Dirección General Administrativa de la Gerencia de RRHH de ASSE.

En cuanto a la superposición de horarios entre la tarea en el Pasteur y en ASSE, el informe de Calabria apunta que constituye una violación normativa y una “afectación a la buena fe y lealtad con que debe actuar todo funcionario”.

Este es el punto más duro del informe en cuanto señala que “es claro que el legislador ha privilegiado la labor docente y admite la acumulación de cargos, sueldos y funciones. Lo que el legislador no ha permitido es la simulación, el falseamiento, que es lo que parece configurarse, pues se encubre una realidad funcional distinta de la que se declara”.

Agrega que “la superposición horaria debe considerarse como una forma de fraude a los deberes funcionales, pues desde maniobras o engaños se induce en error a la Administración, perjudicándola, al remunerar por un trabajo que no se cumple efectivamente. Cualquier funcionario público a quien se le detectara una coincidencia horaria, sería sancionado”.

Sostiene que “la situación encuadra en la figura del enriquecimiento sin causa” porque “no hay fundamento jurídico para la posesión de un segmento de patrimonio que, por haberse habido sin título justificativo debe necesariamente retornar al señorío de quien posee título jurídico atributivo de legitimidad. Resulta un cobro indebido” a partir de lo cual sugiere que debe repararse. Para Calabria se aplica el principio por el cual “no se debe dañar a otros” y que “la Administración es dañada toda vez que transfiere recursos públicos cuando no corresponde, por lo cual justifica su reparación”.

Las normas que Danza violaría según Calabria son: artículo 200 de la Constitución, artículo 9 de la Ley 18.161, artículos 20 y 26 de la Ley 17.060, artículos 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 30 y 31 del Código de Ética (Ley 19.823), artículos 320, 325, 330, 331 del TOFUP y artículos 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 27, 28, 29 y 30 del Decreto 30/003.

Finalmente asegura que la Resolución de la Jutep debía comunicarse “al Ministerio de Salud Pública que es el Ministerio con el cual se relaciona con el Poder Ejecutivo, además de que éste reporta las facultades (poder/deber) previstas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República (observaciones, destitución, etc) y al Poder Legislativo por las funciones de contralor sobre los Ministros”.

Temas:

Jutep ASSE Luis Calabria

Seguí leyendo

Las más leídas

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

La Provincia de Buenos Aires multó a PedidosYa y deberán devolver 62 millones de pesos a sus clientes
NOTICIAS LABORALES

Por primera vez la Justicia reconoce dependencia entre PedidosYa y un repartidor y condena a la empresa al pago por $ 1,8 millones en primera instancia

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos