Kevin Amaro se lesionó y está descartado para los amistosos de la selección uruguaya: ¿cómo puede quedar el calendario de las finales del uruguayo?

Liverpool había solicitado que se aplazara la semifinal de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol por la posible convocatoria de Amaro

8 de noviembre 2025 - 18:20hs
&nbsp;Kevin Amaro con la selección uruguaya

 Kevin Amaro con la selección uruguaya

El futbolista de Liverpool Kevin Amaro se lesionó y no formará parte de los amistosos de la selección uruguaya contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 15 y el 18 de noviembre.

Amaro salió sentido en la derrota de Liverpool contra Cerro Largo por 2-0, partido disputado este viernes por la noche en el Estadio Ubilla de Melo. El jugador incluso dejó a su equipo con diez jugadores al retirarse, ya que el técnico Joaquín Papa había agotado los cinco cambios.

"Kevin quedó con una molestia de abductor derecho. El lunes le mandaremos estudio. Miércoles o jueves sabremos bien", dijo el jefe de Sanidad de Liverpool, Marcelo Villar, al programa Vamos Que Vamos.

Liverpool había solicitado que se aplazara la semifinal de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol por la posible convocatoria de Amaro, pedido al que la Mesa Ejecutiva de la AUF le había dado el visto bueno, a pesar del reclamo de los carboneros.

Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán
DEFINICIÓN

Liverpool pidió a la AUF que se postergue la semifinal del campeonato si la selección convoca a Kevin Amaro: Peñarol espera a clasificar para tomar postura

Diego Aguirre
LIGA AUF URUGUAYA

Mesa Ejecutiva de la AUF mantendrá su fijación de las finales si Amaro es convocado, a pesar de reclamo de Peñarol: recibirá al carbonero mañana o el lunes

Con su baja confirmada, la semifinal se jugaría el 16 de noviembre, fecha prevista antes de la solicitud del cambio. Esto puede cambiar si Nacional y Peñarol deben jugar una final por la Tabla Anual. En ese caso, debido a la convocatoria ya confirmada de Luis Mejía a la selección de Panamá, esa definición se jugará el 20 de noviembre.

Kevin Amaro selección uruguaya Liveprool Estados Unidos México AUF

