NACIONAL

La vuelta de Ancheta y el retorno al once del Diente López: el probable equipo de Nacional para enfrentar a Defensor Sporting

El Diente López no es titular en Nacional desde el 28 de setiembre, cuando enfrentó a Juventud de Las Piedras por la fecha 9 del Torneo Clausura

8 de noviembre 2025 - 14:00hs
Nicolás López en el partido ante Juventud, su último como titular

Nicolás López en el partido ante Juventud, su último como titular

Foto: Foto Enzo Santos / Focouy

Para este encuentro, que se jugará a la misma hora que el de Peñarol contra Montevideo City Torque, el entrenador contará con dos regresos, uno de una lesión y otro al once titular: Emiliano Ancheta y Nicolás López.

El lateral derecho sufrió una lesión muscular que no llegó a desgarro, por la que se perdió los últimos dos partidos del tricolor, pero esta semana entrenó con normalidad y se espera que esté en el once titular de Viera.

El "Diente", en tanto, también entrenó sin complicaciones durante la semana, una buena noticia para el tricolor luego de varias semanas en las que el delantero estuvo entre algodones por el esguince de tobillo que sufrió a mediados de setiembre contra Plaza Colonia, en la fecha 7 del Clausura.

CLAUSURA
CLAUSURA

Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura: día, hora, y por dónde se puede ver

Thiago Helguera en su presentación como jugador del Sporting Braga, en 2024
NACIONAL

Thiago Helguera demandó a Nacional por un porcentaje de su pase y la AUF le dio la razón al club: el mensaje del jugador y la palabra de su representante

Se espera que López también integre el once inicial tricolor. La última vez que jugó desde el arranque fue el 28 de setiembre, en el partido contra Juventud de Las Piedras por la fecha 9. Tras ello, jugó 30 minutos contra Cerro Largo, no ingresó contra Danubio, tuvo 19 minutos contra Miramar Misiones, 45 contra Wanderers y 29 contra Cerro.

El probable once de Nacional estaría conformado por: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Nicolás Rodríguez; Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Gómez.

Un jugador con sobrecarga y otros tres con cuatro amarillas

Luciano Boggio estará disponible para el partido, pero Nacional deberá estar atento a su situación ya que el jugador entrenó diferenciado al final de la semana por una sobrecarga muscular.

El tricolor también deberá prestar atención a tres jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas: Lucas Villalba, Exequiel Mereles y Rómulo Otero. Si son amonestados contra el violeta, el partido que se perderán dependerá del resultado de este domingo. Si Nacional pierde con Defensor y Peñarol le gana a Torque, los jugadores suspendidos se perderían el desempate por la Tabla Anual con el carbonero.

Si el tricolor empata o gana en el Franzini ganará la Anual e irá directo a la final de la Liga AUF Uruguaya, por lo que los suspendidos no jugarían el partido de ida de la definición del campeonato contra el ganador de la semifinal, Peñarol o Liverpool.

