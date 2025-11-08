Playoffs de la Segunda División Profesional: Deportivo Maldonado y Colón empataron 1-1 en la ida de las semifinales

Deportivo Maldonado y Colón empataron 1-1 este sábado en la semifinal de ida de los playoffs de la Segunda División Profesional , que darán el tercer ascenso a la Liga AUF Uruguaya.

El partido, disputado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, comenzó con ventaja para Colón, que puso el 1-0 a los 55 minutos con un tanto de Maicol Ferreira, tras una primera mitad con pocas chances de gol. A los 76 Maximiliano Noble empató el partido para los fernandinos.

Agustín Chopitea se fue expulsado en Colón en los descuentos del encuentro, que se repetirá el próximo sábado 15 de noviembre para la vuelta de la semifinal.

Este sábado, a las 21:05 , Tacuarembó recibirá a Atenas de San Carlos por la otra semifinal de los playoffs, en el Estadio Raúl Goyenola.

FÚTBOL Albion se coronó campeón de la Segunda división profesional, en tanto que Central Español ascendió a Primera luego de 12 años y medio

Como tercero y cuarto de la Tabla Anual de la B, Atenas y Colón tienen ventaja deportiva sobre sus rivales, por lo que si sus series terminan empatadas clasificarán a la final.

El equipo que logre ascender acompañará a Albion y Central Español, que ascendieron a la Liga AUF Uruguaya tras quedar en los dos primeros lugares de la Anual.