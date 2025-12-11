Ministro del Interior de Paraguay pide que Sebastián Marset se entregue "sin condiciones" y garantiza su "derecho legítimo a la defensa"

El gobierno de Paraguay expresó su disposición a recibir al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , quien se encuentra prófugo de la Justicia , pero bajo la condición de que lo haga "sin condiciones" , tal como asegura el ministro del Interior de ese país, Enrique Riera .

Riera, en declaraciones a la prensa, destacó que Marset tiene " derecho legítimo a la defensa " y que la única garantía que el gobierno paraguayo puede ofrecer es "su absoluta seguridad". El ministro afirma que las autoridades están abiertas a que Marset se presente ante la Justicia, subrayando que la policía paraguaya continuará buscando al fugitivo “de mañana, tarde y noche”.

El martes, Marset manifestó en una entrevista con la radio paraguaya 780 AM y Mega TV su disposición a entregarse, pero a cambio de que se excluyan a miembros de su familia de los procesos judiciales en Paraguay. Sin embargo, Riera deja claro que en Paraguay " no hay posibilidad de negociar las leyes " y enfatiza que las autoridades no pueden "intervenir para reducir penas o liberar a nadie".

MUNDIAL 2030 Mundial 2030: el "llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta" del presidente de la Conmebol, a un año de la ratificación de las sedes en Uruguay, Argentina y Paraguay

" Podemos recibirlo sin problema donde diga, a la hora que diga y garantizarle su vida y los derechos de rango constitucional, como el derecho a la legítima defensa ", aseguró el ministro.

Marset, quien está acusado de liderar una red internacional de tráfico de drogas, manifestó su desconfianza en la Justicia de Paraguay, afirmando que la quieren "muerto" debido a lo que sabe sobre ciertas personas involucradas en el caso. Ante esta declaración, Riera responde que "decir que no confía en nuestra justicia es lógico, es la única justicia que le persigue".

Por su parte, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, también se refirió al tema este miércoles, señalando que la reciente aparición de Marset en los medios de comunicación es simplemente un intento de "llamar la atención". Rolón desmintió una posible reunión entre Marset y su abogado, Santiago Moratorio, aunque confirmó haber recibido a un abogado paraguayo hace dos años, quien había planteado la "intención" de Marset de entregarse a cambio de ciertos "requisitos", entre ellos la liberación de su esposa, Gianina García Troche, y condiciones especiales en prisión.

García Troche, quien está recluida en Paraguay desde mayo tras su extradición desde España, enfrenta acusaciones de lavado de dinero derivado del tráfico internacional de drogas. El fiscal Rolón aclaró que no es posible aceptar ningún compromiso con Marset mientras esté prófugo, y destacó que no se pueden "suscribir condiciones para su juzgamiento".

La Justicia paraguaya sigue buscando a Marset desde el operativo ‘A Ultranza PY’ de 2022, el cual fue el mayor golpe al crimen organizado y al lavado de dinero en la historia del país y sirvió de base para la imputación de García Troche.

Con información de EFE