/ Nacional / PATENTES

Mario Bergara adelantó que Congreso de Intendentes "va a corregir" que, como sucedía antes, multas estén asociadas a la patente

El intendente capitalino atribuyó niveles de morosidad "muy elevados" debido a cambio en la reglamentación en el anterior gobierno

8 de enero 2026 - 18:17hs
20250408 Vista de la Avenida 18 de julio y la bicisenda vacia, centro, tránsito, autos.
Foto: Inés Guimaraens

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que el Congreso de Intendentes "va a corregir" que las multas tránsito vuelvan a estar asociadas a la patente, para evitar niveles de morosidad que son "muy elevados" y que según él se generaron a partir de que el anterior gobierno cambió la reglamentación.

El artículo 289 de la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022, del gobierno de Luis Lacalle Pou, marcó que "no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito".

"Los niveles de morosidad son muy elevados. Eso es por razón de un cambio en la ley del gobierno anterior, que despegó el pago de las multas de tránsito de la patente de rodados", dijo Bergara este jueves en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Según el intendente capitalino, esto "se va corregir a nivel del Congreso de Intendentes, ha sido ya coordinado". "Este es un tema que pesa mucho en Montevideo, Canelones y Maldonado. De repente pesa muy poco en otros departamentos, pero vamos a avanzar en esa dirección", agregó Bergara.

A su vez, recordó que "ya hay en una formulación que se aprobó en la Ley de Presupuesto Nacional, promovida por el Congreso de Intendentes", en este sentido.

El intendente aclaró que "puede haber un pequeño aumento de recaudación, por la vía no de más impuestos, sino por la vía de hacer una mejor fiscalización".

Mario Bergara Congreso de Intendentes Multas de tránsito patente de rodados

