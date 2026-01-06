Da Silva recordó críticas de Delcy Rodríguez contra Lacalle Pou y la cruzó: "¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?"

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva , recordó las críticas expresadas tiempo atrás por la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contra el expresidente Luis Lacalle Pou , cuando este estaba en el cargo, y la cuestionó.

Las palabras de Rodríguez contra el Lacalle tuvieron lugar en febrero del 2024, cuando el entonces presidente expresó en Melo que "rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura" .

Ante estos dichos, la en aquel momento vicepresidenta venezolana manifestó: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes" .

" ¿Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. ¡Venezuela se respeta!!", agregó.

A casi dos años de dicha publicación, el senador Da Silva cuestionó la posición asumida por Rodríguez, quien como presidenta interina de Venezuela -tras la captura de Nicolás Maduro- planteó trabajar en una agenda "de cooperación" con Estados Unidos.

Ante esta situación, el político blanco escribió: "El guionista de Dios. ¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?".