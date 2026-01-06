Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CRUCE

Da Silva recordó críticas de Delcy Rodríguez contra Lacalle Pou y la cruzó: "¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?"

Las palabras de Rodríguez contra el Lacalle tuvieron lugar en febrero del 2024, cuando el entonces presidente expresó en Melo que "rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura"

6 de enero 2026 - 12:05hs
Delcy Rodríguez y Sebastián Da Silva

Delcy Rodríguez y Sebastián Da Silva

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, recordó las críticas expresadas tiempo atrás por la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contra el expresidente Luis Lacalle Pou, cuando este estaba en el cargo, y la cuestionó.

Las palabras de Rodríguez contra el Lacalle tuvieron lugar en febrero del 2024, cuando el entonces presidente expresó en Melo que "rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura".

Ante estos dichos, la en aquel momento vicepresidenta venezolana manifestó: "Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes".

Más noticias
El ministro de Defensa, Vladímir Padrino, junto a Nicolás Maduro en una foto de archivo
CONFLICTO

Ministro de Defensa de Venezuela aseguró que militares estadounidenses asesinaron "a sangre fría" a casi todos los custodios de Maduro

fa promovio sesion del senado para tratar declaracion sobre venezuela, pero oposicion se nego y se discutira en la comision permanente
PARLAMENTO

FA promovió sesión del Senado para tratar declaración sobre Venezuela, pero oposición se negó y se discutirá en la Comisión Permanente

"¿Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. ¡Venezuela se respeta!!", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/1757106063466225914?s=20&partner=&hide_thread=false

A casi dos años de dicha publicación, el senador Da Silva cuestionó la posición asumida por Rodríguez, quien como presidenta interina de Venezuela -tras la captura de Nicolás Maduro- planteó trabajar en una agenda "de cooperación" con Estados Unidos.

Ante esta situación, el político blanco escribió: "El guionista de Dios. ¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2008243714012201029?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Sebastián Da Silva Delcy Rodriguez Luis Lacalle Pou

Seguí leyendo

Las más leídas

Pesos uruguayos
SEGURIDAD SOCIAL

Cambios en Fonasa: qué sueldos habrá que ganar en 2026 para tener devolución

Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional
NEGOCIOS INTERNACIONALES

Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional

Control de velocidad en la Ruta Interbalnearia. Archivo
TRÁNSITO

Nuevos radares en las rutas nacionales: el Ministerio de Transporte comunicó los lugares y cuándo empezarán a multar

JUSTICIA

Fernández Albin desistió del recurso de habeas corpus luego de que se le aseguró darle un destino y que sus hijas lo visitarán

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos