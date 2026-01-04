Dólar
/ Mundo / VENEZUELA

Reunión de la Celac sobre el ataque estadounidense a Venezuela no pudo emitir declaración por falta de consenso

La reunión de carácter ministerial y urgente fue solicitada el sábado por el gobierno brasileño y se realizó por videoconferencia

4 de enero 2026 - 19:44hs
AME6949-COLOMBIA-CUMBRE-CELAC-UE

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para tratar el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso, confirmaron a EFE fuentes conocedoras de su desarrollo.

Los participantes en el encuentro no tenían, de acuerdo con estas mismas fuentes, mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como sobre el bombardeo de varias instalaciones militares del país.

La reunión de carácter ministerial y urgente fue solicitada el sábado por el gobierno brasileño y se realizó por videoconferencia.

MIGRACIÓN

De la persecución política a su familia al emprendimiento: la historia del venezolano que conquista Uruguay con su tizana

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil. Archivo
VENEZUELA

El gobierno define los pasos a seguir en el tema Venezuela: Orsi está reunido con el gabinete tras la intervención militar de Estados Unidos

La Celac, cuya presidencia pro tempore ostenta Colombia, reúne a todos los estados de Latinoamérica y, por tanto, en ella participan gobiernos que se han expresado de forma diametralmente opuesta sobre la operación militar.

Por un lado, en el campo de la derecha, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro, a quien tacharon de "narcoterrorista", en línea con el vocabulario usado por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Del otro lado, en las filas de la izquierda, los líderes de Uruguay, Yamandú Orsi, Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, condenaron la acción.

Lula, presidente de la mayor potencia regional, afirmó el sábado que la operación militar "cruzaba una línea inaceptable" y representaba una "afrenta gravísima a la soberanía" de Venezuela.

Además, Lula dijo que la ONU debe dar una respuesta "vigorosa" a los acontecimientos y aseguró que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".

Al mismo tiempo, la Cancillería brasileña reconoció a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como líder interina en ausencia del presidente.

Maduro y su esposa fueron trasladados a EE.UU., donde responderán en los tribunales a acusaciones de referentes al narcotráfico, según el gobierno estadounidense.

EFE

Temas:

CELAC Venezuela Nicolás Maduro Lula da Silva

Un Gramado en Punta del Este: la propuesta de una zona franca de entretenimientos presentada por la Cámara de Turismo para atraer a más turistas brasileños

MIGRACIÓN

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

