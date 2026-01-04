Quién es Delcy Rodríguez, la cara chavista de una posible transición en Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela , Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en el país suramericano después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ordenado que asuma como presidenta encargada, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez se convertiría así en la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración.

Sin embargo, la propia Rodríguez reiteró que el único presidente del país suramericano es Maduro, que llegó a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, en la que lideraba un consejo de defensa, acompañada de otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Presidenta encargada

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este sábado que Rodríguez asuma como presidenta encargada. "Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D'Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

El máximo tribunal del país exigió que Rodríguez, el consejo de defensa de la nación, el alto mando militar y el Parlamento, sean notificados "de inmediato" de esta decisión, sin precisar en cuánto tiempo debe celebrarse la ceremonia de juramentación.

Para este lunes, 5 de enero, está prevista la instalación de un nuevo periodo legislativo (2026-2031), dominado por el chavismo, institución en la que se deben juramentar el presidente y otros directivos de ese poder.

El TSJ indicó que tomó esta decisión tras el que consideró como "secuestro" de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses y su posterior traslado a ese territorio, situación que calificó de "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución" venezolana.

El objetivo, prosiguió, es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, "sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores".

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Este sábado, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al TSJ el decreto de estado de conmoción exterior para que declarara su constitucionalidad y entre en vigor.

Entre las facultades de este consejo están la de movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria petrolera, para garantizar su "pleno funcionamiento".

¿Gobierno de transición?

Trump aseguró este sábado en su rueda de prensa que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., está en contacto con la vicepresidenta. Rodríguez no se pronunció al respecto, pero sí insistió en su disposición a negociar con Washington una "agenda constructiva".

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", insistió en la alocución transmitida por radio y televisión.

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.

Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la "mentira y la carroña".

Una larga carrera política

Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno suramericano desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami.

Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

La familia Rodríguez

Rodríguez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, ha compartido su trayectoria dentro del chavismo con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional (el Parlamento).

Su acercamiento a la política se dio desde muy temprano, luego de que su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a consecuencia de las lesiones que le propinaron funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).

El político, fundador de la Liga Socialista en Venezuela y considerado un "mártir revolucionario" por el chavismo, había sido detenido por ese cuerpo de seguridad acusado del secuestro del empresario norteamericano William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

Rodríguez se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- y cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre.

También tiene una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres.

