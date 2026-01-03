"¡Fuera yankees de América Latina!": los cánticos en la concentración convocada por el PIT-CNT tras el derrocamiento de Maduro

Concentración convocada por el PIT-CNT en contra del derrocamiento de Nicolás Maduro

Concentración convocada por el PIT-CNT en contra del derrocamiento de Nicolás Maduro

Concentración convocada por el PIT-CNT en contra del derrocamiento de Nicolás Maduro

La central sindical, PIT-CNT , convocó a una concentración bajo el lema "no al ataque imperialista de EE.UU a Venezuela " , luego de que el gobierno de Donald Trump derrocara y capturara al líder del régimen chavista Nicolás Maduro .

El exmandatario venezolano ya se encuentra en una base militar de Nueva York , y se espera que enfrente cargos por drogas y armas en un Tribunal Federal de Manhattan la próxima semana.

La convocatoria de la central sindical fue a partir de las 18:00 en la Plaza Libertad y contó con la lectura de una proclama donde se pidió " el respeto irrestricto a la soberanía venezolana y la solucionó pacifica de los problemas". Además de dirigentes sindicales, concurrieron al lugar organizaciones sociales y legisladores del Frente Amplio como Óscar Andrade .

Qué elecciones tiene América Latina en 2026 (y cuánto podría influir Trump en ellas)

"La presión sobre Maduro va a subir hasta que él tome la decisión de dejar el poder", dice el vocero del Partido Republicano

Parte de la proclama que fue leída por una representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y afirma que estamos " convocados a no mirar para otro lado , levantar una voz contra la guerra y el imperialismo".

"Defender a Venezuela es defender a toda nuestra América, la dignidad no se negocia", afirmó la representante de la FEUU en su discurso que fue trasmitido en vivo por Telemundo de Canal 12. Apenas finalizó el discurso de la joven, los allí convocados comenzaron a cantar: "¡Fuera yankees de América Latina!".

El senador del oficialismo, Óscar Andrade, dijo que "hay un anuncio del imperialismo norteamericano de que tiene la capacidad militar para intervenir cualquier proceso", debido a la ofensiva en Venezuela. Además, el flamante secretario general del Partido Comunista afirmó que "cualquiera que respete el derecho internacional tiene que condenar lo de hoy", en relación a la ofensiva estadounidense.

Venezolanos en Montevideo se concentraron en Plaza de la Bandera para celebrar el derrocamiento de Nicolás Maduro

Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Manifestación de venezolanos en Uruguay, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro Foto: Joaquín Ormando

Por otro lado, a poco más de tres kilómetros de distancia, un grupo de venezolanos se concentraron en la Plaza de la Democracia de Montevideo para festejar el derrocamiento de Maduro durante la madrugada del sábado en Caracas.

Tras las primeras informaciones de la mañana, los venezolanos en Uruguay comenzaron a organizar una manifestación con inicio este mediodía. Bajo la consigna "Concentración de la libertad", los extranjeros concurrieron a este lugar con banderas venezolanas, uruguayas y hasta de Estados Unidos, país que capturó a Maduro.

Otros manifestantes concurrieron con gorros que tienen los colores de la bandera caribeña, camisetas color "vinotinto" de la selección de fútbol de este país y hasta afiches con la orden de captura internacional que había emitido el gobierno de Donald Trump.

Entre festejos, abrazos y llantos; los extranjeros celebraron la caída de Maduro en Uruguay como también lo hicieron en otras partes del continente a donde migraron los venezolanos. De los 7,5 millones de caribeños que viven fuera de su país, 40 mil están en Uruguay.