URUGUAY

Orgullo en ranking: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

El país no solo se destaca en el ranking de calidad de vida, sino que también se convierte en un referente para sus vecinos de la región

18 de febrero 2026 - 11:21hs
Rambla de Punta Colorada. (Archivo)
Rambla de Punta Colorada. (Archivo) Intendencia de Maldonado

Por  El Cronista

Los países europeos y algunas naciones norteamericanas suelen liderar los rankings globales de calidad de vida, gracias a sus altos niveles de desarrollo, seguridad y servicios públicos. Sin embargo, un nuevo informe de Numbeo sorprendió al incluir a un país de América Latina entre los que ofrecen las mejores condiciones para vivir, destacando por su estabilidad y bienestar general.

El único país de América Latina que se encuentra en la lista de los mejores en calidad de vida

El país que ha logrado destacarse en el ranking global es Uruguay, con un índice de 137,21 puntos, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo. Este puntaje lo sitúa en la posición 48, superando a otros países de la región.

La nación se distingue por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad, sistema de salud accesible y buena calidad ambiental, elementos que equilibran un poder adquisitivo moderado en comparación con las potencias mundiales.

Ranking latinoamericano: los países mejor posicionados

Según Numbeo, los países latinoamericanos mejor posicionados en calidad de vida son:

  • Uruguay
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • México
  • Panamá
  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Chile
  • Bolivia
  • Perú
  • Venezuela

Uruguay no solo se destaca en el ranking de calidad de vida, sino que también se convierte en un referente para otros países de la región. La combinación de su entorno político estable y su sistema de salud accesible lo posiciona como un destino atractivo para quienes buscan un lugar seguro y con buenas condiciones de vida.

Además, el informe de Numbeo resalta que otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, también han mejorado su posición en el ranking. Estos avances reflejan un creciente interés por parte de los ciudadanos en buscar alternativas de vida en naciones que ofrecen estabilidad y bienestar, marcando un cambio en la percepción de la calidad de vida en América Latina.

