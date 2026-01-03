Macron pidió que Edmundo González Urrutia "pueda asegurar esta transición lo antes posible" tras el derrocamiento de Maduro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , pidió públicamente que el dirigente opositor al chavismo Edmundo González Urrutia "pueda asegurar esta transición lo antes posible" tras el derrocamiento de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado a manos del gobierno de los Estados Unidos.

A su vez, Macron informó que en las últimas horas habló con la también opositora al régimen venezolano María Corina Machado . "Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos ", escribió el presidente francés en redes sociales.

"La transición que se abre debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024 , pueda asegurar esta transición lo antes posible", agregó Macron en X (exTwitter).

VENEZUELA Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de EEUU pero se preguntó hasta cuándo iba a seguir la dictadura en Venezuela

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, afirmó que ellos liderarán la transición , que la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez acatará y descartó a la opositora María Corina Machado en este proceso. Pero por otra parte, la vice venezolana aseguró que "hay un solo presidente" del país caribeño y que ese es "Nicolás Maduro Moros" .

El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo. Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo. La transición que se abre…

El presidente Trump agregó en una conferencia de prensa desde el estado de Florida, que se permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus reservas de crudo después de la operación militar. Este sábado, el presidente Macron también afirmó que tras la intervención de EE.UU "el pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro"

"En estos momentos, mantengo conversaciones con nuestros socios de la región. Francia está plenamente movilizada y vigilante, en particular para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estas horas de incertidumbre", sentenció Macron.

Cerca de las 02:00 se produjeron explosiones en distintos puntos de Caracas. Dos horas más tarde, Trump confirmó el "ataque a gran escala" sobre Venezuela y la detención de Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron sacados a la fuerza de su dormitorio y llevados hasta la ciudad de Nueva York.

El exlíder del régimen chavista se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, se espera que enfrente cargos por drogas y armas en un Tribunal Federal de Manhattan la próxima semana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló hoy una nueva acusación formal contra Maduro, su esposa y su hijo.