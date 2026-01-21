Senador Da Silva llamó a no pagar al Sucive las multas de tránsito y la Unasev analiza si caben responsabilidades jurídicas

Foto: FocoUy

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, aseguró que el organismo que dirige está analizando si le cabe alguna "responsabilidad jurídica" al senador blanco Sebastián Da Silva, que instó a los ciudadanos a no pagar las multas al Sucive.

Da Silva escribió días atrás en sus redes sociales que el Sucive hoy es "más determinante en el bolsillo" que la Dirección General Impositiva (DGI).

"Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas. Por tanto no pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal", señaló el legislador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2013414176241160202&partner=&hide_thread=false El SUSCIVE hoy por hoy es más determinante en el bolsillo incluso que la DGI.

Cobra lo que quiere .

Cotiza el dólar a lo que quiere.

Toma medidas ilegales para obligarte a pagar las multas de radares con la patente.

La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debes de saber que… — Sebastian Da Silva (@camboue) January 20, 2026 La disputa se debe a la decisión del Congreso de Intendentes de revertir lo que se había aprobado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y volver a inhabilitar el pago de la patente si no se abona junto con las multas de tránsito que registre el vehículo. Esto empezará a regir en marzo, y en caso de que la persona ya haya pagado la patente entera de 2026 se hará un descuento de 50% en el valor total de la multa de tránsito.

El desacople del pago de la patente del pago de multas de tránsito había sido promovido por el propio Da Silva y Rodrigo Blás. A raíz de esta polémica y del llamado de Da Silva, Metediera anunció este miércoles que el departamento jurídico de Unasev está "analizando" en "qué tipo de responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el senador cuando "incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes". "Estamos analizando en jurídica UNASEV, qué tipo de responsabilidad jurídica puede incurrir el Sen. Da Silva, cuando incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes.

Con el agravante que juró dar cumplimiento a la Constitución de la República, en un estado de derecho." — Marcelo Metediera (@MMetediera) January 21, 2026

Con el agravante que juró dar cumplimiento a la Constitución de la República, en un estado de derecho. https://t.co/EBYLkRsZkf — Marcelo Metediera (@MMetediera) January 21, 2026