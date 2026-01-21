Dólar
/ Nacional / POLÉMICA

Senador Da Silva llamó a no pagar al Sucive las multas de tránsito y la Unasev analiza si caben responsabilidades jurídicas

Metediera anunció este miércoles que el departamento jurídico de Unasev está "analizando" en "qué tipo de responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el senador cuando "incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes"

21 de enero 2026 - 18:09hs
Da Silva radar
Foto: FocoUy

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, aseguró que el organismo que dirige está analizando si le cabe alguna "responsabilidad jurídica" al senador blanco Sebastián Da Silva, que instó a los ciudadanos a no pagar las multas al Sucive.

Da Silva escribió días atrás en sus redes sociales que el Sucive hoy es "más determinante en el bolsillo" que la Dirección General Impositiva (DGI).

"Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas. Por tanto no pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal", señaló el legislador.

La disputa se debe a la decisión del Congreso de Intendentes de revertir lo que se había aprobado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y volver a inhabilitar el pago de la patente si no se abona junto con las multas de tránsito que registre el vehículo. Esto empezará a regir en marzo, y en caso de que la persona ya haya pagado la patente entera de 2026 se hará un descuento de 50% en el valor total de la multa de tránsito.

El desacople del pago de la patente del pago de multas de tránsito había sido promovido por el propio Da Silva y Rodrigo Blás.

A raíz de esta polémica y del llamado de Da Silva, Metediera anunció este miércoles que el departamento jurídico de Unasev está "analizando" en "qué tipo de responsabilidad jurídica" pudo haber incurrido el senador cuando "incita a los ciudadanos al incumplimiento de leyes vigentes".

