¿Cómo lograr que los no residentes paguen las multas de tránsito? La normativa que no se controla y la prioridad que se fijó la Unasev

Faltaban menos de quince días para el inicio de la temporada 2026 cuando el diario argentino La Nación informó que turistas argentinos que habían estado en Maldonado en la temporada anterior estaban recibiendo notificaciones por multas de tránsito aplicadas en ese entonces y que en algunos casos la acumulación de infracciones llegaba hasta los US$ 10 mil.

Más allá de la sorpresa de los notificados, la nota volvió a poner sobre la mesa un tema que ha estado en la agenda política uruguaya en más de una oportunidad. Es que el gobierno uruguayo –este y el anterior– viene buscando desde hace cerca de dos años la forma para que los no residentes paguen las multas de tránsito que se les aplican .

Si bien se ha avanzado en el sistema de notificaciones, hasta ahora y pese a un decreto vigente, el pago o no de las multas depende de la voluntad del infractor porque no hay ningún control que lo obligue a abonar las multas, según dijeron a El Observador tanto desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) como del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

PATENTES Mario Bergara adelantó que Congreso de Intendentes "va a corregir" que, como sucedía antes, multas estén asociadas a la patente

MULTAS Cambio de normativa: desde marzo las multas de tránsito tendrán 50% de descuento si se pagan junto a la patente

El decreto 176/024, de junio de 2024, establece que el infractor que no acredite residencia legal en el país “abonará las multas por infracciones de tránsito antes de abandonar el país” y agrega que se podrá hacer a través de la web o de la aplicación del Sucive, en redes de cobranza o a través de cualquier otro mecanismo que pueda ofrecer el Congreso de Intendentes.

Sin embargo, nadie controla que eso sea así en la práctica y en los puntos migratorios no se revisa si los vehículos tienen multas o no cuando abandonan territorio uruguayo. "Está la ley, el decreto reglamentario pero nunca se aplicó", dijo a El Observador el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera.

Es por eso que una de las prioridades que se fijó la Junta Nacional de Seguridad Vial, reinstalada este martes luego de que no se convocara por cinco años, es encontrar un mecanismo que permita realizar estos controles y que los no residentes estén obligados a pagar.

“En el cobro de multas a los extranjeros tenemos un trabajo entre el Congreso de Intendentes, la Unasev, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estamos hablando de Aduanas, de Migraciones y bueno ese tipo de tareas son las que vamos tener en primera instancia”, dijo en rueda de prensa el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, luego de la primera reunión de la Junta este martes que integran varios de esos organismos.

La Junta, que se va a reunir una vez por mes, reúne a todos esos organismos y la idea es instalar un gabinete operativo para poder mejor la coordinación y la ejecución de las resoluciones que se tomen.

El propio Metediera, además, ha tenido reuniones mano a mano con las distintas oficinas implicadas en este tema. "Lo que hay que definir es exactamente todo el procedimiento de cobro, sistema de pago, definir si hay que dejar un vehículo retenido en la frontera dónde queda. Hay que instrumentar absolutamente todo", agregó Metediera.

Desde el Sucive dicen que se trata de un tema de coordinación burocrática y la fuente consultada por El Observador aseguró que en distintas reuniones los organismos encargados de controlar las fronteras aducen que ellos controlan personas y no vehículos.

El propio Sucive ha avanzado en facilidades para que los extranjeros abonen sus multas y tiene convenio con dos tarjetas, una argentina y otra brasilera, para que puedan financiar el pago de sus multas.