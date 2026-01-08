Ya se puede pagar la patente 2026 a través del Sucive: mirá cómo consultar los montos

El pago de la patente de rodados 2026 está disponible a través del Sucive

La página web del Sucive volvió a estar disponible este 7 de enero y desde este jueves 8 ya se puede pagar la patente de rodados del año 2026 .

Como todos los años, si los propietarios de vehículos pagan la totalidad del valor de la patente del año 2026 antes del 20 de enero, cuando vence la primera cuota, pueden acceder a un descuento de 20% sobre el total.

En el caso de pagar en cuotas y hacerlo antes del vencimiento el usuario tendrá un descuento de 10% sobre el valor de la cuota.

Los valores de las patentes de rodados se pueden consultar a través de este enlace .

Cómo pagar la patente de rodados 2026 a través de Sucive

Para pagar la patente de rodados, el usuario debe ingresar a la página web del Sucive (en este enlace) y proporcional el número de matrícula, así como el número de padrón del vehículo.

El pago se puede realizar a través de la página web del Sucive, pero también mediante redes de cobranza.

Vencimiento de las cuotas del Sucive en 2026