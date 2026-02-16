Unasev dispuesta a discutir baja del precio de las multas de tránsito pero con condiciones

La instalación de los primeros radares fijos en Montevideo en 2016 –que luego se extendieron a buena parte del país– aumentó significativamente la cantidad de multas de tránsito que se aplican e hizo que la discusión sobre normas de tránsito e infracciones se volviera frecuente en Uruguay. Y, cada tanto, aparece una iniciativa para intentar reducir el monto que se paga por esas multas.

Y este 2026 no es la excepción. Tres diputados de la oposición están trabajando en un proyecto de ley que será presentado la semana que viene que reduce el monto de algunas multas. Los impulsores, el colorado Conrado Rodríguez, el blanco Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone, creen que es un buen momento para discutir este tema –y que tenga éxito– por varios motivos.

Por un lado, entienden que se está generando un cambio en la opinión pública (impulsado por los cuestionamientos que generó el dólar tomado para calcular el valor de los vehículos para calcular la patente) que ayuda a presionar para que haya un modificaciones en temas vinculados a los vehículos. Pero, sobre todo, ven que hay sintonía con el Congreso de Intendentes (o al menos una parte), actor imprescindible para avanzar en este sentido.

Ya algunos intendentes blancos se pronunciaron a favor de buscar una reducción del precio de las multas y ahora se suma otro jugador clave para abordar este tema. Porque el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, está dispuesto a dar el debate sobre lo que se paga por cometer una infracción de tránsito y, en parte, coincide con que el monto de las multas es elevado. Incluso, asegura que es un tema que viene planteando desde hace varios años. Sin embargo, pretende atar el costo de las sanciones al desempeño de los conductores.

¿A qué se refiere? Metediera entiende que es posible reducir el monto de las multas una vez que se empiece a aplicar la libreta por puntos –prevista para el primer semestre de este año–. El exdirector de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones entiende que la reducción de los montos debería estar vinculado a la cantidad de puntos que tiene la persona.

Este permiso de conducir da 12 puntos a todas las personas que tengan una libreta vigente a la hora de la puesta en marcha del nuevo sistema. Los que la saquen una vez que esté aprobado tendrán 8 puntos y pasarán a 12 a los dos años si no cometen infracciones. El máximo de puntos que se puede alcanzar es de 15 en un plazo de seis años desde los 12 puntos.

Las distintas infracciones restarán puntos y el conductor podrá recuperarlos a través de programas de recuperación de puntos que serán voluntarios o de manera obligatoria si el conductor llega a 0 (las infracciones más graves sacan todos los puntos de una).

Entonces, el presidente de la Unasev entiende que los descuentos podrían ser para aquellos conductores que tienen el máximo de puntos o que en determinada cantidad de tiempo no haya cometido infracciones. “Que tenga un efecto sobre la seguridad vial”, dijo a El Observador y explicó que es una manera de "premiar al buen conductor".

Metediera recordó que los fallecidos en accidentes de tránsito vienen en aumento –hubo 470 en 2025 según números preliminares– y pidió que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta ese escenario.

Además, pidió dar una discusión seria sobre el tema y recordó que ya existen una serie de beneficios para que se reduzcan los montos. A modo de ejemplo, señaló que si la multa se paga dentro de los primeros 30 días hay una reducción del 30% en el precio de las multas.

Además, el Congreso de Intendentes estableció que para marzo se podrá pagar las multas al 50% si se abonan conjuntamente con la patente al contado. En caso de financiarlo en cuotas la reducción sería de un 30%. Esto aplica solo para las multas que ponen los gobiernos departamentales y no para las del Ministerio de Transporte o el Ministerio del Interior.

La propuesta opositora

Si bien aun no está definido el texto del proyecto, Andújar, Rodríguez y Perrone se reunieron la semana pasada para acordar algunos aspectos.

Uno de ellos es que propondrán que la multa más leve por exceso de velocidad –pasarse por hasta 20 kilómetros por hora del límite– pase de 5 UR (unos $ 9.195) a la mitad. Otra de las definiciones es que las multas por consumo de alcohol, drogas y conducir al doble de la velocidad permitida –que son las más caras en la normativa actual– mantendrán sus valores actuales de 15 UR (unos $ 27.585).

La idea es que el resto de las multas bajen como máximo a la mitad pero aun faltan detalles por definir.