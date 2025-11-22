Delgado planteará competir en coalición en las próximas elecciones nacionales: "Nadie pierda la identidad"

El presidente del Partido Nacional , Álvaro Delgado , afirmó que planteará durante el año que viene competir en coalición en las próximas elecciones .

El dirigente blanco visitó Maldonado como parte de las recorridas de autocrítica tras perder el gobierno nacional y coincidió en algunos puntos con el intendente de este departamento Miguel Abella .

En entrevista con El Observador, Abella había señalado que era incorrecto hacer "una autocrítica de qué fue lo que pasó entre octubre (elecciones nacionales) y noviembre (balotaje)" y no de lo sucedido entre las nacionales y las departamentales (mayo), donde los blancos primero perdieron y luego ganaron .

"El Partido Nacional tiene una diferencia entre octubre (nacionales) y mayo (departamentales) de casi 300 mil votos ", dijo Delgado en rueda de prensa este sábado.

"En octubre se vota partidos, en mayo se vota gestiones. Hay que estar más interconectados para que mayo cinche de octubre, coincido con el intendente Abella", agregó el presidente del directorio blanco.

En otros aspectos, también resaltó que en 2026 pondrá "el tema de la coalición arriba de la mesa como formato electoral en la opción nacional y departamental".

"La gente tiene que estar convencida de que nadie pierda la identidad, es de abajo para arriba", añadió Delgado.

El excandidato nacionalista también fue consultado sobre la posibilidad de cambiar el calendario electoral. "Estoy de acuerdo, me parece un calendario extenuante, largo y desgastante para la gente y los candidatos", sentenció.