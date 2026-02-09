Dólar
/ ATRACCIONES

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración

La nueva atracción contará con giros completos y medios giros, una novedad para el histórico parque de diversiones montevideano, que no tenía montaña rusa desde 2013

9 de febrero 2026 - 10:24hs
montanarusa

La nueva montaña rusa del Parque Rodó, una de las atracciones más esperadas de la fase de renovación que atraviesa el parque recreativo, entró en su etapa de prueba y todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El contenido audiovisual, difundido en redes sociales por el usuario Facu_Rodó, muestra el recorrido de la estructura en funcionamiento, en lo que serían los primeros ensayos técnicos previos a su habilitación.

La nueva atracción contará con giros completos y medios giros, una novedad para el histórico parque de diversiones montevideano, que no tenía montaña rusa desde 2013.

Las imágenes que circularon muestran el carro recorriendo el trazado, mientras técnicos supervisan la operativa. La instalación forma parte del proceso de modernización que atraviesa el espacio recreativo.

Según había adelantado Pablo Lotito, de la administración del Parque Rodó, a mediados de enero, se espera que la inauguración

Embed - PRUEBAS MONTAÑA RUSA PARQUE RODO #juegosmecanicos #montevideo #uruguay #montañarusa #nuevo

Una torre de 28 metros y un incidente en la inauguración

Entre las novedades también se destaca una torre de caída libre de 28 metros de altura, que ya forma parte del paisaje costero.

Sin embargo, en su primer día de funcionamiento la atracción tuvo inconvenientes cuando quedó suspendida en el aire con personas a bordo, lo que generó preocupación entre los presentes.

Tras el episodio, UTE emitió un comunicado en el que aclaró su posición sobre lo ocurrido. “Concluimos que el juego fue puesto en funcionamiento sin que estuvieran dadas las condiciones técnicas y contractuales necesarias. UTE no es responsable por las fallas ocurridas, asociadas a la falta de verificación del trámite de aumento de potencia, a las tareas técnicas a cargo del instalador del cliente y a una estimación insuficiente de la demanda eléctrica requerida”, señaló el ente.

