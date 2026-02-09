Amenazaron de muerte al tenista Román Burruchaga, hijo del campeón mundial con Argentina en fútbol: "Perdé porque tenemos fierros para vos y tu familia"

Román Burruchaga es uno de los tenistas argentinos en pleno crecimiento en el circuito ATP

El tenista argentino Román Burruchaga , hijo de Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la selección argentina con un gol suyo en la final ante Alemania en México 86, denunció haber sido amenazado de muerte previo a jugar la semifinal del Challenger de Rosario en su país.

Las amenazas fueron contra él y su familia en la previa del partido ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng y fue formalizado en la Comisaría 17ª de la ciudad, donde quedó asentada la presentación policial.

Según consta en el acta oficial, el jugador recibió los mensajes a través de WhatsApp mientras se trasladaba con su entrenador hacia el predio .

Las amenazas provenían de un número extranjero desconocido e incluían referencias directas a sus padres, datos personales reales y exigencias explícitas para que perdiera el partido sin ganar sets , bajo advertencias de represalias. Entre los mensajes también se adjuntó una imagen de un arma de fuego.

El tenor de los mensajes fue escalando con el correr de las horas. Entre los textos que se filtraron aparecen frases como: "Perdé con el chino. Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia", "Te prometo que no salís de Rosario" o "Andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo".

El episodio se sumó a un antecedente inmediato en el mismo torneo, cuando el español Nikolas Sánchez Izquierdo denunció amenazas similares antes de jugar los octavos de final, lo que obligó a disputar ese encuentro sin público y con fuerte presencia policial.

La reiteración de los hechos encendió una nueva alarma sobre la presión ilegal de apostadores en el tenis y mantuvo en alerta a la organización y a las fuerzas de seguridad mientras continúa el Challenger.

Pese a todas las amenazas, Burruchaga ganó igualmente la semifinal ante Chun-Hsin Tseng por 6-3 y 6-3, aunque este domingo cayó en la final frente a Camilo Ugo Carabelli.