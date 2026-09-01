España, Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Eslovenia buscan trabajadores para la temporada de invierno 2027: cómo aplicar

La convocatoria se canaliza a través del EURopean Employment Services (EURES) , la red de empleo de la Unión Europea (UE) , que realizará el próximo 15 de septiembre una jornada virtual de contratación para conectar a candidatos con empresas de España, Austria, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Eslovenia .

La propuesta está destinada a ciudadanos que cuenten con la nacionalidad de algún país perteneciente al bloque y residan allí, interesados en ocupar una vacante en sectores vinculados al turismo.

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Según detalló el periódico Informacion.es, las compañías participantes necesitan perfiles para actividades como hotelería, gastronomía, ocio, deportes de invierno, transporte, logística, comercio, fitness y atención de niños.

¿Cómo postularse a los empleos de invierno en Europa?

El proceso comienza con el registro en la plataforma European Job Days, donde se encuentra publicada la convocatoria Seize the Winter. Para participar, la o el candidato deberá crear una cuenta, completar su perfil y cargar su currículum. EURES recomienda utilizar el formato Europass para quienes todavía no cuentan con un CV preparado para este tipo de búsqueda.

Después de completar el registro, no alcanzará con tener el currículum cargado. El SEPE señala expresamente que los interesados deben buscar las vacantes disponibles y presentar su candidatura a aquellas que coincidan con sus conocimientos, experiencia y habilidades. Los empleadores revisarán las solicitudes y podrán seleccionar candidatos para entrevistas.

Europeanjobdays.eu

Las personas preseleccionadas recibirán una notificación con las opciones disponibles para mantener una entrevista virtual. Los encuentros podrán realizarse el 15 de septiembre, fecha del evento, o durante la semana posterior. Una vez recibida la invitación, será necesario ingresar al panel de solicitudes, confirmar la participación y elegir el horario correspondiente.

La inscripción para participar ya se encuentra disponible. La jornada será completamente online. La convocatoria está orientada específicamente a ciudadanos de la Unión Europea interesados en trabajar durante la temporada invernal.

"Si usted es ciudadano de un país fuera de la UE/EEE, le informamos que este evento está abierto actualmente solo a residentes de la UE/EEE", especifica el portal en su apartado informativo.

EURES presenta oportunidades en diferentes áreas, por lo que no se limita a instructores de esquí o trabajadores especializados en nieve. También contempla puestos de atención al público, alojamiento, restaurantes, transporte, comercio, logística y actividades recreativas.