El pueblo uruguayo de 200 habitantes que compitió por ser el más lindo del mundo

Ubicada sobre la Ruta 9 y a orillas del arroyo Chafalote , la localidad de 19 de Abril , de poco más de 200 habitantes, es uno de los pequeños pueblos del departamento de Rocha que conserva parte de su historia rural y suma una particular propuesta artística.

Con sus calles y espacios públicos que integran parte de un circuito que lo convirtieron en una galería a cielo abierto, fue una de los tres sitios seleccionadas por el Ministerio de Turismo para representar al país en la edición 2024 del programa Best Tourism Villages , de ONU Turismo .

La localidad se encuentra a unos 30 kilómetros de Castillos y puede visitarse como una parada durante un recorrido por el este del país. Su historia está vinculada con los antiguos caminos que atravesaban la región y con el arroyo Chafalote , que también le dio su nombre original.

Se lo conoce como el pueblo del asado, tiene menos de 1500 habitantes y queda a minutos de CABA

En 1913 adoptó el nombre de 19 de Abril , por la Cruzada Libertadora de los Treinta y Tres Orientales.

¿Cómo es y qué hacer en 19 de Abril?

ChafaloteArte Turismorocha.gub.uy

Uno de los principales atractivos de la localidad es ChafaloteArte, un proyecto que llevó obras de arte a las calles y distintos espacios del pueblo. El circuito reúne pinturas, esculturas, fotografías y mosaicos realizados por más de 20 artistas.

La propuesta permite recorrerlas mientras se camina por la localidad, ya que no están concentradas en un único museo o edificio. Entre los artistas que participan de la iniciativa aparecen Ignacio Zuloaga, Victoria Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Roberto Weigel, Silvana Montañéz, Pablo Solari y Paula Barbini, entre otros.

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El arroyo Chafalote es otro de los puntos que forman parte del paisaje de 19 de Abril. El curso de agua bordea el perímetro y tuvo importancia en su desarrollo histórico.

La plaza principal también forma parte del recorrido. Allí se encuentran la iglesia y un busto dedicado a Juan Antonio Lavalleja, uno de los protagonistas de la independencia uruguaya.

La historia de 19 de Abril también está relacionada con las antiguas diligencias que atravesaban la zona. El poblado se desarrolló alrededor de una antigua posada que servía como lugar de descanso para quienes recorrían los caminos de la región.

Hogueras de San Juan en La Pedrera Turismorocha.gub.uy

Además de su patrimonio y su circuito artístico, hoy mantiene actividades vinculadas con las tradiciones rurales. Entre ellas aparecen la Fiesta Criolla, las Hogueras de San Juan y la Fiesta de la Primavera Gaucha, que se realiza en la Sociedad Rural de 19 de Abril.