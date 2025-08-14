Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / AGRAVIOS

Insultos de Da Silva a Nicolás Viera: senadores del FA evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciarlo

Los legisladores calificaron de "insultos homofóbicos" y de amedrentamiento la respuesta del blanco, luego de que el legislador oficialista lo acusara de ser parte de la estafa de Conexión Ganadera

14 de agosto 2025 - 19:02hs
20250611 Daniel Caggani, Blanca Rodríguez. Cámara de Senado. Senadores del Frente Amplio, FA.
Foto: Inés Guimaraens

Los senadores del Frente Amplio (FA) confirmaron este jueves que evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciar los insultos de Sebastián da Silva a Nicolás Viera en la madrugada del jueves durante la interpelación de Alfredo Fratti en el Senado.

Luego de que Viera acusara a Da Silva de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera, el opositor le dijo "puto de mierda", entre otros agravios.

Debido a esto, la coalición de izquierda había manejado denunciar al legislador blanco por racismo y homofobia. "Que me denuncie, es un circo para ocultar el contenido de la interpelación", había respondido Da Silva.

Más noticias
de vayase a cagar a puto de mierda: el momento de la suspension de la sesion del senado por tenso cruce entre da silva y viera tras alusion a conexion ganadera
INTERPELACIÓN A FRATTI

De "váyase a cagar" a "puto de mierda": el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera

Nicolás Viera
CRUCE

"En este país decirle 'puto de mierda' a alguien es un delito de odio homofóbico": Nicolás Viera habló tras los insultos de Sebastián Da Silva

Los 16 senadores de izquierda evalúan "llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido".

Una declaración de la bancada oficialista "expresa su más enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario".

"Es inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en sala con insultos homofóbicos", afirmó la bancada que Viera también integra.

La declaración "manifiesta su total respaldo y solidaridad con el senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el senador Sebastián da Silva".

Temas:

Sebastián Da Silva Nicolás Viera Frente Amplio Conexión Ganadera

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

De váyase a cagar a puto de mierda: el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera
INTERPELACIÓN A FRATTI

De "váyase a cagar" a "puto de mierda": el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos