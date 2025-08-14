Insultos de Da Silva a Nicolás Viera: senadores del FA evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciarlo

Los senadores del Frente Amplio (FA) confirmaron este jueves que evalúan "todas las acciones parlamentarias previstas" para denunciar los insultos de Sebastián da Silva a Nicolás Viera en la madrugada del jueves durante la interpelación de Alfredo Fratti en el Senado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Luego de que Viera acusara a Da Silva de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera , el opositor le dijo "puto de mierda" , entre otros agravios.

Debido a esto, la coalición de izquierda había manejado denunciar al legislador blanco por racismo y homofobia . "Que me denuncie, es un circo para ocultar el contenido de la interpelación", había respondido Da Silva.

CRUCE "En este país decirle 'puto de mierda' a alguien es un delito de odio homofóbico": Nicolás Viera habló tras los insultos de Sebastián Da Silva

INTERPELACIÓN A FRATTI De "váyase a cagar" a "puto de mierda": el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera

Los 16 senadores de izquierda evalúan "llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido ".

Una declaración de la bancada oficialista "expresa su más enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario".

"Es inadmisible que en el año 2025 un Senador de la República amedrente y agravie en sala con insultos homofóbicos", afirmó la bancada que Viera también integra.

La declaración "manifiesta su total respaldo y solidaridad con el senador Nicolás Viera, quien fuera increpado y agraviado por el senador Sebastián da Silva".