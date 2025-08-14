Dólar
El equipo que Diego Aguirre probó este jueves para jugar contra Boston River y las dos bajas de peso que tendrá su rival

Entre medio de sus partidos ante Racing de Avellaneda, Peñarol tiene una visita de riesgo donde no puede descuidar el Torneo Clausura ni la Tabla Anual, contra Boston River: mirá el equipo que paró Diego Aguirre

14 de agosto 2025 - 20:03hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrenó este jueves en Los Aromos y quedó concentrado para jugar este viernes contra Boston River, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro le queda a Diego Aguirre entre medio de los dos partidos de octavos de final por Copa Libertadores ante Racing.

El hecho de tener que viajar a Buenos Aires el lunes para jugar el martes a la hora 21.30 contra Racing, para defender el 1-0 logrado el pasado martes en partido de ida, llevará a Aguirre a parar un equipo formativo este viernes.

El entrenador paró un equipo este jueves pero se tomará el viernes de mañana para definir la situación de Pedro Milans, quien lesionado no jugó el sábado el clásico con Nacional ni el martes con Racing. El jugador es evaluado previo a cada partido, pero en las dos últimas oportunidades experimentó dolor en la pierna lesionada.

A esta situación se suma la suspensión de Maximiliano Olivera, por acumulación de cinco amarillas y la lesión que experimentó en sus primeras prácticas en el club Alejo Cruz, razón por la que aún no ha debutado.

Aguirre prepara una rotación profunda y tras experimentar ante Racing con un 4-4-1-1, repoblando el mediocampo, volverá a su sistema táctico habitual: 4-2-3-1.

En el arco estará Martín Campaña para cuidar a Brayan Cortés que impresionó muy bien ante Nacional y Racing, a pesar de que no tuvo mayor trabajo en esos partidos.

En zona defensiva, Gastón Silva apronta su debut como titular. Peñarol buscó una rescisión en el periodo de pases pero no llegó a un acuerdo con el futbolista. Aguirre siente que está pronto para empezar a sumar fútbol. Este partido es muy importante para el club porque se juega seguir 6 puntos arriba de Nacional en el Torneo Clausura y de meterle presión en la Tabla Anual. Y a Silva le llegó ahora la hora de responder.

En el doble 5, Aguirre probó a Leandro Umpiérrez, extremo que puede ocupar esa función.

Jesús Trindade terminó exhausto ante Racing y descansará, y por cómo terminaron, Ignacio Sosa cuenta con más chances que Eric Remedi de ser titular.

Volverá a la convocatoria Lorenzo Couture, como ante Progreso, con muy buena chance esta vez de ingresar y hacer su debut como profesional.

En ofensiva, Stiven Muhlethaler volverá a tener minutos en una muy buena oportunidad para demostrar sus condiciones. También estarán Diego García (lo que hace prever que David Terans sea el titular el martes ante Racing, porque Leonardo Fernánde está lesionado y con chances mínimas de llegar) y Héctor Villalba.

Por la importancia que tienen los puntos, Matías Arezo será titular y el comando de la ofensiva. No será capitán por la presencia de Lucas Hernández.

En resumen, lo que Aguirre probó hoy fue con Campaña, Suárez, Herrera, Silva, Hernández; Sosa, Umpiérrez; Muhlethaler, García, Villalba; Arezo.

Juan Rodríguez, que no estuvo en el banco ante Progreso ni Nacional, entró en la convocatoria como el 11° posible relevo ante Racing. Aguirre no suele poner a jugadores cuando se resuelven sus transferencias pero es probable que cuente con el defensor que le puede dar una mano como lateral o zaguero.

A Léo Coelho le pidió que se quedara para el clásico y el partido ante Racing, para tenerlo, por las dudas, en el banco. El jugador se va al ascenso de Brasil.

Peñarol viaja a la hora 16.15 rumbo a Florida para llegar sobre las 17.30, jugar a las 20.00 y retornar a Los Aromos.

