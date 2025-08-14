Los cambios que ensaya Pablo Peirano en Nacional para recibir a Progreso en su primer partido luego de la goleada sufrida ante Peñarol

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano , quien fue confirmado el lunes en su cargo por el presidente Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman , después de perder el clásico del Torneo Clausura frente a Peñarol por 3-0, tendrá este sábado la primera prueba de fuego tras el duro golpe que sufrió en el Campeón del Siglo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El plantel tricolor volvió a entrenar el lunes al complejo deportivo de Los Céspedes.

Ese día, el entrenador y los jugadores, por separados, mantuvieron charlas con Vairo, Perchman y con el tesorero Federico Britos.

Allí los dirigentes recogieron la confianza del técnico y de los jugadores, que iniciaron los trabajos en los que Peirano comenzó a reflejar en el campo sus intenciones de ajustar el equipo.

NACIONAL "He querido dejar el fútbol": lo que dijo Renzo Sánchez tras salir cedido de Nacional, los referentes que lo ayudaron "mucho" y su "decisión por salud mental"

NACIONAL Nacional presentó formalmente al intendente de Montevideo el anteproyecto de ampliación y remodelación del Gran Parque Central

Este miércoles, Peirano declaró en conferencia de prensa sobre el estado de ánimo de sus futbolistas: “Los muchachos están bien, dolidos, pero tienen muchas ganas de sacarlo adelante y eso es lo que a mí me da esta entereza para charlar con ustedes. Si viera otra cosa, no estaría de esta manera. Nacional va a salir adelante”.

Nacional jugará este sábado a la hora 18 frente a Progreso en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Clausura, sin público, por la sanción que los tricolores sufrieron tras los graves episodios de violencia que se registraron en la final clásica del Torneo Intermedio.

Quienes podrán ingresar serán los socios de Progreso.

Los tricolores no jugarán con público hasta la octava fecha, frente a River Plate.

Para el encuentro del sábado, Peirano debe realizar una modificación obligada porque el colombiano Julián Millán llegó a su quinta tarjeta amarilla en el clásico y se perderá un partido.

En su lugar ingresará el tercer zaguero del equipo, Paolo Calione.

Además, el entrenador cambiará jugadores en el ataque.

Por un lado será titular Juan Cruz de los Santos, quien regresa a la oncena luego de no jugó el clásico por estar suspendido. Ingresará por Exequiel Mereles.

La otra modificación será la de Lucas Villalba por el venezolano Rómulo Otero, quien fue muy cuestionado por sus actuaciones en los dos clásicos, el del 6 de julio por el Intermedio y el del sábado pasado por el Clausura.

El probable equipo de Nacional para jugar el sábado: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño; Cristhian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Gómez.

En la cuarta fecha, los tricolores jugarán frente a Boston River en el Gran Parque Central. El partido será el sábado 23 a la hora 18.