Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Domingo:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / MEDIOAMBIENTE

Países favorables a un tratado ambicioso contra la contaminación con plásticos están más "unidos", según París

Cerca de 120 países se han unido para conseguir un tratado ambicioso sobre la contaminación con plásticos

16 de agosto 2025 - 10:49hs
Contaminación con plásticos: grave problema en el mundo.

Contaminación con plásticos: grave problema en el mundo.

Pexels (archivo)

Los países con las posiciones más ambiciosas para reducir la contaminación por plásticos están más "unidos" de cara a la próxima ronda de negociaciones, tras el fracaso de las conversaciones en Ginebra sobre la adopción de un tratado, estimó este sábado el gobierno francés.

"No se ha logrado alcanzar un acuerdo, pero (...) cerca de 120 países se han unido para conseguir un tratado ambicioso sobre el plástico. Y estos diez días de debates han permitido acercar las posiciones entre estos países unidos", consideró la ministra francesa de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, en la emisora France Inter.

"La Unión Europea desea que se continúe con esta negociación", subrayó.

Más noticias
Muertos por explosición en fábrica rusa son al menos 11.
TRAGEDIA

Once muertos tras explosión en una fábrica de armamento en Rusia

Tragedia en Pakistán: dolientes llevan un ataúd de una víctima afectada por las inundaciones repentinas en la aldea de Naryean Behaak, a unos 36 kilómetros al norte de Muzaffarabad, la capital de Cachemira administrada por Pakistán, el 15 de agosto de 2025.
DESASTRE

Tragedia en Pakistán, el monzón causa más de 340 muertes en 48 horas

Contaminación por plásticos

Diez días de tensas negociaciones diplomáticas en Ginebra concluyeron el viernes con un amargo fracaso para el medioambiente y la diplomacia, tras no alcanzarse un acuerdo sobre un tratado contra la contaminación por plásticos.

El proceso opone a dos bandos: un gran bloque de Estados que quiere medidas ambiciosas, como frenar la producción de plástico, y otro más reducido con países productores de petróleo que busca centrarse más específicamente en la gestión de los residuos.

La posición de Estados Unidos

"Lo nuevo en esta negociación es que Estados Unidos se ha sumado al bando de los que no quieren un acuerdo", precisó la ministra.

"La estrategia de bloqueo sistemático de los países productores de petróleo -ya sea Oriente Medio, Rusia o, ahora, Estados Unidos- ha funcionado", afirmó.

Fuente: AFP

Temas:

contaminación plásticos Estados Unidos Unión Europea

Seguí leyendo

Las más leídas

Un legislador puede decirme pelado hijo de puta y no es un delito: la dura crítica de Nacho Álvarez a la acusación de homofobia de Nicolás Viera a Sebastián Da Silva
CRUCE

"Un legislador puede decirme 'pelado hijo de puta' y no es un delito": la dura crítica de Nacho Álvarez a la acusación de homofobia de Nicolás Viera a Sebastián Da Silva

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Madre del niño que falleció tras caer del Gusano Manzana denuncia que la causa de la muerte se conocerá en meses
INVESTIGACIÓN

Madre del niño que falleció tras caer del Gusano Manzana denuncia que la causa de la muerte se conocerá en meses

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos