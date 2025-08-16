Dólar
/ Mundo / TRAGEDIA

Once muertos tras explosión en una fábrica de armamento en Rusia

Una explosión en una fábrica de armamento en la región de Riazán, en Rusia, dejó además a 130 personas heridas

16 de agosto 2025 - 8:26hs
Muertos por explosición en fábrica rusa son al menos 11.

Muertos por explosición en fábrica rusa son al menos 11.

Pexels (foto de archivo)

Una explosión que se produjo en una fábrica de armamento en la región de Riazán, en Rusia, dejó el viernes al menos 11 muertos, informaron el sábado las autoridades rusas, que apuntan como causa principal al incumplimiento de las normas de seguridad.

"Durante las tareas de búsqueda entre los escombros se hallaron otros dos cuerpos. Lamentablemente 11 personas murieron", indicó el ministerio ruso de Situaciones de Emergencia en Telegram.

Al momento 11 muertos y 130 heridos

Precisó además que 130 personas resultaron heridas y que más de 360 rescatistas trabajan en el lugar.

Medios locales señalaron que el siniestro se produjo el viernes por la mañana en un taller con materiales explosivos y difundieron videos --no verificados por AFP-- que mostraban una gran columna de humo elevándose hacia el cielo.

Según la prensa regional la explosión afectó a la planta Elastik, situada a unos 60 kilómetros de Riazán, la capital provincial.

La empresa, siempre de acuerdo con fuentes locales, produce explosivos y municiones.

En 2021 una explosión accidental en el mismo sitio ya había causado 17 muertos.

El conglomerado estatal Rostec, proveedor de productos industriales y de alta tecnología tanto para sectores civiles como militares, afirmó el viernes que participaba en la evacuación de heridos en helicóptero tras esta nueva tragedia.

¿Relacionado con la guerra Rusia - Ucrania?

Aunque Ucrania ataca con regularidad objetivos militares en Rusia mediante drones, las autoridades rusas no mencionaron esta posibilidad en el este caso.

El Comité de Investigación ruso señaló que se abrió una pesquisa por "violación" de las normas de seguridad "en instalaciones industriales peligrosas".

Fuente: AFP

